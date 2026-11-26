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O Trabzonspor, da Turquia, voltou para casa com uma vitória valiosa por 2 a 1 sobre o CSKA Sofia, da Bulgária, que jogava como mandante, na noite desta quinta-feira, pela quarta rodada da Conference League.

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O CSKA Sofia abriu o placar com um gol contra de Sidney Lopes Cabral, jogador do Trabzonspor, que mandou para as próprias redes aos 33 minutos, e o time turco foi para o intervalo em desvantagem.

Mas o Trabzonspor não se entregou e conseguiu empatar aos 69 minutos com seu astro egípcio Mohamed Salah, após um passe preciso de Batista Mendy.

O Trabzonspor manteve o ímpeto ofensivo e arrancou o gol da vitória no fim com Noah Saviolo, após cruzamento de Mohamed Salah.

Com a vitória, o Trabzonspor chega a 9 pontos, na oitava colocação, enquanto o CSKA Sofia segue estacionado em apenas um ponto.

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Pela mesma competição, o Brighton, da Inglaterra, goleou o Universitatea Craiova, da Romênia, por 4 a 0 em casa.

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Os gols do Brighton foram marcados por Ibrahim Osman (duas vezes), Maxim De Cuyper e Charalampos Kostoulas.

A partida teve a expulsão de Vladimir Screciu, jogador do Universitatea Craiova, aos 39 minutos.

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O Brighton chegou a 10 pontos e ocupa a vice-liderança, dois pontos atrás do Monaco, líder com 100% de aproveitamento.

Já o Universitatea Craiova segue com 7 pontos, na 15ª colocação.

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A Atalanta, da Itália, protagonizou uma virada nos minutos finais diante do Borac Banja Luka, da Bósnia, que jogava como mandante, e venceu por 3 a 2.

O time italiano não se entregou, apesar de ter ido para o intervalo perdendo por 2 a 0.

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O placar não se alterou até os 86 minutos, quando Nikola Krstović conseguiu diminuir.

Quatro minutos depois, Sead Kolašinac marcou o gol de empate, e Davide Zappacosta garantiu a vitória do time italiano aos 90+4.

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Com a vitória no fim, a Atalanta chega a 7 pontos, enquanto o Borac Banja Luka segue com 3 pontos.