Marca: Marrocos é a esperança da África para uma grande conquista após a eliminação do Senegal e da Costa do Marfim

O Marrocos continua sua trajetória impressionante na Copa do Mundo e busca consolidar sua posição como um forte adversário diante das principais seleções favoritas, no confronto contra o anfitrião Canadá, que vive uma campanha excepcional e não quer que ela chegue ao fim, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

O jornal destacou em sua reportagem que “o próximo passo para o Marrocos é superar a vantagem de jogar em casa e o apoio da torcida, além de eliminar uma das três seleções anfitriãs”, acrescentando que “o Canadá está se mostrando um adversário muito mais forte do que se esperava, e resistir a uma das seleções nas quais se depositam grandes esperanças neste torneio é o maior desafio para a seleção canadense”.

O “Marca” esclareceu que “os jogadores do técnico Jesse Marsh chegam à partida com o moral nas alturas após a emocionante vitória sobre a África do Sul nas oitavas de final, graças ao gol de Yustakio”, destacando que “eles sentem apenas a falta de Koné no meio-campo, enquanto contam com uma dupla de ataque forte formada por Jonathan David e Olowaseyi”.

E o jornal acrescentou: “Mesmo os gols de Larin na fase de grupos não abalaram a confiança do técnico canadense em sua dupla de ataque; com um espírito competitivo elevado, ele os ensinou a disputar com uma garra sem precedentes neste torneio. A seleção canadense joga mais uma vez fora de casa, mas, desta vez, com o apoio de uma grande torcida que viajará em grande número para Houston para torcer por eles”.

O “Marca” destacou que “com a eliminação do Senegal e da Costa do Marfim, o Marrocos surge como a maior esperança da África para alcançar um grande feito nesta edição da Copa do Mundo”, afirmando que “o Marrocos não é mais um adversário surpresa, mas sim uma das seleções que se espera que estejam entre as mais destacadas”.

O jornal observou que “a possibilidade de enfrentar a França, seu arquirrival na edição de 2022, constitui um incentivo adicional para os jogadores do técnico Wahbi, que escalarão uma formação titular que os torcedores marroquinos sabem de cor”, explicando que “o Marrocos conta com o brilhantismo de Bono e a liderança de Ashraf para completar uma equipe na qual Ibrahim dá um toque mágico no último terço ofensivo, com a presença de Bouadi e Sibari como os principais jogadores da seleção africana”.