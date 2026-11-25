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O astro inglês Jude Bellingham reforçou seu lugar na história do Real Madrid ao se tornar uma das principais armas do time nos grandes jogos europeus.

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O meio-campista da seleção inglesa roubou a cena na grande vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven, da Holanda, na terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O time conseguiu transformar a desvantagem do primeiro tempo em uma vitória ampla no Santiago Bernabéu.

Bellingham foi um dos principais responsáveis pela virada do Real Madrid. Depois de começar no banco de reservas, ele foi colocado em campo pelo técnico José Mourinho no início do segundo tempo, deu ao time o reforço esperado e marcou um belo gol que ampliou a vantagem dos donos da casa.

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Com esse gol, Bellingham chegou a 11 gols na Champions League com a camisa do Real Madrid e se tornou o inglês com mais gols na competição pelo clube, superando a soma de todos os jogadores ingleses que vestiram a camisa branca antes dele, segundo o site Defensa Central.

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Sozinho, Bellingham superou a marca de nomes de destaque na história do clube: David Beckham marcou dois gols, Steve McManaman fez cinco, Michael Owen acrescentou um e Jonathan Woodgate também deixou o seu, o que soma nove gols no torneio continental.

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Bellingham vive uma fase excepcional, com sete gols e cinco assistências desde o início da temporada. Ele também já marcou sete gols pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, um recorde que nenhum jogador inglês alcançou na história das participações do país no Mundial.

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Mourinho não escondeu a admiração pelo meio-campista inglês e, após o duelo com o PSV, o chamou de "melhor meio-campista do mundo", em referência ao valor que ele passou a ter dentro do time, sobretudo pela capacidade de se movimentar com liberdade na função de armador, além de ter condições de atuar por dentro, no centro do meio-campo.

O próprio Bellingham já havia resumido os motivos da evolução de seu nível nos últimos meses. Perguntado sobre o papel de Mourinho em seu crescimento, respondeu de forma simples: "Mourinho, e só", uma mensagem que reflete sua confiança no treinador e o impacto do trabalho ao lado dele.

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Ao mesmo tempo, o Real Madrid começou a se mexer para garantir o futuro de seu astro inglês, e a renovação de contrato virou prioridade no clube. O vínculo atual vai até 2029, e há a convicção na diretoria, e também por parte de Mourinho, de que ele é um jogador excepcional, capaz de construir uma nova era histórica, apesar do interesse de clubes da Premier League e de ele já ter recusado propostas anteriores para voltar ao seu país.

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