Marc Cucurella está sob forte pressão: "Ele é o inimigo público número um aqui!"

Marc Cucurella não se tornou nada popular entre os croatas na noite de terça-feira. O lateral-esquerdo da Espanha ‘forçou’ a expulsão de Ivan Perisic no duelo da Liga das Nações entre os dois países (1 a 2).

A Croácia até saiu na frente na noite de terça-feira contra a campeã mundial. Foi o jogador do PSV, Perisic, quem marcou o gol de abertura da partida.

Depois de uma hora de jogo, a Espanha chegou ao empate graças a, como não poderia deixar de ser, Mikel Merino, que havia saído do banco. Com ainda dez minutos no relógio, a Croácia também teve de seguir com dez homens em campo.

Perisic já tinha cartão amarelo e derrubou Cucurella em um ataque promissor da Espanha. O árbitro deixou seu cartão vermelho cair no chão por acidente, mas ele foi imediatamente apanhado e devolvido pelo defensor do Real Madrid.

Depois disso, o juiz mostrou o cartão vermelho a Perisic, que teve de deixar o campo. Na reta final, Merino voltou a marcar e anotou o gol da vitória.

Na Croácia, Cucurella está sendo duramente criticado. “Há jogadores que teriam reagido de forma diferente da de Cucurella. E não estou falando da queda em si, mas do gesto depois, quando ele imediatamente pegou um cartão e exigiu que o árbitro o mostrasse. Isso é, em princípio, um comportamento absolutamente inaceitável”, disse a DAZN.

Os torcedores em Split também estavam furiosos com Cucurella. Ele foi vaiado sem piedade a cada toque na bola. A imprensa croata também ficou indignada. O jornal Sportske Novosti passou a classificar o espanhol como ‘inimigo público número um’.