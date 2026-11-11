Marc Cucurella: "Eles estão me perseguindo. Nunca mais posso jogar lá"

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Marc Cucurella fez declarações polêmicas sobre a Alemanha. O lateral-esquerdo do Real Madrid acredita que os alemães descontam nele a raiva pela Eurocopa de 2024.

Cucurella foi o lateral-esquerdo da Espanha na Eurocopa de 2024. Nas quartas de final, a seleção enfrentou a anfitriã Alemanha.

A partida terminou com vitória da Espanha por 2 a 1. Mikel Merino marcou o gol decisivo no último minuto da prorrogação.

Depois daquele jogo, Cucurella virou alvo das críticas na Alemanha. O lateral-esquerdo do Real Madrid foi atingido em cheio no braço por um chute de Niclas Füllkrug, mas a arbitragem decidiu que não houve toque de mão passível de punição.

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Recentemente, Cucurella disputou um amistoso pelo Real Madrid contra o Schalke 04, em Gelsenkirchen. Naquela partida, foi vaiado constantemente pelos torcedores alemães presentes.

"Eles me escolheram como alvo. Querem descontar a raiva em mim. Eu jamais poderia jogar no Campeonato Alemão", diz Cucurella em entrevista à Cadena SER.

Mesmo assim, o defensor de 28 anos não se deixa intimidar pelos torcedores alemães. "Eu apenas faço o meu trabalho. Não me preocupo muito com isso", conclui o ex-jogador de Chelsea e Brighton.