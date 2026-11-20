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O Real Madrid garantiu a permanência do goleiro Thibaut Courtois com um novo contrato válido até junho de 2028. Após um acordo verbal alcançado em setembro, o belga assinou a renovação para prolongar sua passagem pelo Santiago Bernabéu.

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Courtois acerta permanência no Real Madrid

Thibaut Courtois assinou um novo contrato com o Real Madrid que o mantém no clube até junho de 2028. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o goleiro belga assinou o acordo nesta semana, após chegar a um acerto verbal com o gigante espanhol em setembro.

A extensão de um ano garante a permanência do jogador de 34 anos até o fim da próxima temporada, sem necessidade de novas negociações. Embora o anúncio oficial do clube seja esperado para os próximos dias, assegurar a permanência do goleiro titular representa um grande impulso para o elenco do Real Madrid.

Alto nível apesar da idade

Mesmo após completar 34 anos, Courtois segue entre os melhores goleiros do futebol mundial, o que levou o Real Madrid a prolongar sua permanência apesar da cautela habitual do clube com jogadores mais velhos. Em 11 partidas por La Liga nesta temporada, o veterano não sofreu gols em quatro, levou apenas nove gols e registrou um índice de 78% de defesas.

Sua excelência contínua não surpreende quem trabalhou de perto com ele na capital espanhola. O ex-técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti já havia elogiado seu domínio nos treinos: "Ele é tão bom que às vezes eu pedia a ele, nos treinos, que deixasse algumas bolas passarem de propósito, para que os atacantes tivessem um pouco mais de confiança."

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Uma carreira repleta de títulos na capital espanhola

Desde que chegou do Chelsea por um valor divulgado de £ 35 milhões em agosto de 2018, Courtois consolidou seu legado como um dos jogadores mais decisivos do Real Madrid em grandes partidas. Ele conquistou três títulos de La Liga e dois da Champions League no Bernabéu, com destaque para o recorde de nove defesas na final europeia de 2022 contra o Liverpool.

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Courtois manteve seu nível de excelência apesar de ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior em agosto de 2023 e uma ruptura do menisco do joelho direito em março de 2024. Desde que voltou, alcançou 150 vitórias em La Liga, estabeleceu o recorde histórico de assistências de um goleiro na Champions League, com três, e ultrapassou a marca de 100 partidas na principal competição europeia de clubes.

Parte de uma estratégia mais ampla de renovações do Real Madrid

A renovação assinada por Courtois faz parte de uma intensa campanha da diretoria do Real Madrid para renovar contratos e manter a base do elenco. O clube fechou recentemente contratos de longa duração com Arda Guler, até 2032, e Vinicius Jr, enquanto as conversas com o meio-campista Jude Bellingham continuam.

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Com seu futuro imediato definido, Courtois agora pode se concentrar exclusivamente em ajudar o Real Madrid na busca por títulos nacionais e europeus nas próximas duas temporadas.