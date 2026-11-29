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Jurrien Timber, zagueiro do Arsenal, revelou detalhes dos dois lances de arbitragem polêmicos da partida contra o Manchester City, que terminou empatada em 2 a 2, no Emirates Stadium, na noite de domingo, no encerramento da 12ª rodada da Premier League.

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O clássico entre Arsenal e Manchester City não ficou livre de lances polêmicos de arbitragem : nos minutos finais, Jurrien Timber marcou um gol controverso, sob protestos dos jogadores do time visitante por um possível toque de mão, além de outro episódio no primeiro tempo envolvendo o zagueiro holandês e o belga Jérémy Doku, que o acusou de puxar seu cabelo e pediu sua expulsão.

“Conseguimos reagir no placar duas vezes, e isso nos dá uma boa sensação. Precisamos ficar felizes com o ponto conquistado. Aconteceram muitas coisas, não foi um jogo fácil para o árbitro, e isso faz parte de partidas como esta”, disse Timber à Sky Sports.

Sobre a polêmica de um possível toque de mão no seu gol, o zagueiro do Arsenal explicou, segundo a BBC: “No fim, a bola bateu no quadril, mas eu não tinha certeza de como o lance apareceria nas câmeras, porque estava tentando afastar a mão. Meus companheiros me perguntaram se tinha sido mão ou não, e eu disse que tinha tirado a mão. Nunca dá para saber como o lance vai aparecer nas câmeras, então estou feliz”.

Timber também revelou o teor da conversa que teve com Erling Haaland, atacante do Manchester City, após o apito final, explicando que o papo girou em torno do gol e das decisões de arbitragem da partida.

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“Falamos sobre o gol e as decisões, foi só uma conversa sobre futebol”, contou.

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O zagueiro holandês também comentou a acusação de ter puxado o cabelo de Jérémy Doku no primeiro tempo, garantindo que tudo não passou de um contato normal, sem qualquer intenção de puxar o cabelo do jogador do Manchester City.

“Foi só uma disputa de bola, e estávamos nos segurando um pouco. O Jérémy tem cabelo comprido, como vocês sabem. Não houve nenhuma intenção de puxar o cabelo dele, por isso o árbitro tomou a decisão correta”, explicou.

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Quando perguntado se havia puxado o cabelo de Doku sem querer, respondeu: “Pode acontecer, mas não houve intenção de puxar o cabelo dele. Eu disse isso a ele também”.

Sobre o desempenho do Arsenal na partida, Timber admitiu que o time cometeu muitos erros fora do comum, ressaltando que os jogadores precisam mostrar resiliência em confrontos como este para conseguir um resultado positivo mesmo quando as coisas não saem como o esperado.

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“Cometemos muitos erros bobos, o que normalmente não acontece com a gente, então precisamos mostrar resiliência. Sempre há momentos em que podemos arrancar um ponto”, acrescentou.

O Arsenal empatou com o Manchester City depois de reagir duas vezes no placar e se manteve na liderança da Premier League com 29 pontos, seis à frente do Manchester City, segundo colocado com 23.