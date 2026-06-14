Manuel Neuer volta ao time titular da Alemanha contra Curaçao após 710 dias

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, esclareceu a situação de Manuel Neuer na coletiva de imprensa realizada no sábado, antes do confronto da Copa do Mundo contra Curaçao. O lendário goleiro será titular contra a equipe de Dick Advocaat, sendo assim preferido a Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Neuer se aposentou da seleção após a derrota para a Espanha na Euro 2024, mas Nagelsmann conseguiu convencer o goleiro do Bayern de Munique a fazer uma última aparição na Copa do Mundo.

A mídia alemã já partia do princípio de que Neuer seria o goleiro titular na Copa do Mundo, e isso foi confirmado pelo técnico da seleção no sábado. Assim, 710 dias após a eliminação na Eurocopa contra a Espanha, Neuer fará seu retorno (como titular) pela Alemanha.

Neuer teve uma temporada razoavelmente bem-sucedida no Bayern, com o qual, sem surpresa, conquistou o título. Na Liga dos Campeões, o clube foi eliminado nas semifinais contra o Paris Saint-Germain. Nas últimas semanas, o experiente jogador de 40 anos se recuperou de uma lesão na panturrilha.

“Precisamos de Neuer em plena forma para disputar uma excelente Copa do Mundo. Ele está, sem dúvida, pronto para jogar e melhorou muito”, disse Nagelsmann, referindo-se ao estado de suas lesões na panturrilha. “Antes ele não tinha muito ritmo, mas agora tem.”

Nagelsmann revelou ainda que Nathaniel Brown e Jamal Musiala também serão titulares. Brown, que está prestes a se transferir para o Bayern, impressionou recentemente no amistoso contra os Estados Unidos e tira David Raum do time titular.

Musiala sofreu com lesões nesta temporada e está aproveitando esses dias e o jogo das eliminatórias contra Curaçao para recuperar sua melhor forma. “Para fazer uma boa campanha nas eliminatórias, precisamos do Jamal em plena forma. Temos que dar tempo de jogo a ele, e é isso que ele terá amanhã”, afirmou Nagelsmann.