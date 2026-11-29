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Manuel Neuer admitiu em um encontro com torcedores que sua carreira deve terminar após esta temporada. O goleiro do Bayern de Munique já esteve perto de se aposentar no ano passado, mas decidiu jogar por mais um ano. Nem tudo saiu como planejado no evento. Ao fatiar um bolo, Neuer sofreu um corte.

Aos 40 anos, não surpreende que a carreira de Neuer esteja perto do fim. "Na temporada passada, eu já estava uns 85% aposentado", contou. "Mas temos um time incrível, e o ambiente na Säbener Straße nunca esteve tão bom quanto agora, inclusive com a comissão técnica e os funcionários. Isso torna tudo muito prazeroso."

"Acredito que meu tempo aqui chegue ao fim neste verão. Estou apenas tentando aproveitar o tempo que me resta. O ambiente no time está muito bom, e é também por isso que permaneci fiel ao clube todos esses anos e gosto de jogar com meus companheiros."

Neuer também deu a entender que gostaria de ter mais privacidade. Ao ser perguntado com qual companheiro de equipe trocaria de lugar por um dia, respondeu: "Eu escolheria um jogador jovem e desconhecido. Alguém que ainda não esteja sob os holofotes, porque assim você tem um pouco mais de privacidade."

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"Acho que essa é justamente a vantagem de ser um jogador jovem: ser desconhecido e poder fazer o que quiser. Mas seria só por um dia, porque sei, é claro, que, se vou a um café, como aconteceu hoje de manhã, preciso posar para fotos e dar autógrafos."

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"E isso é muito normal. Claro que também gostamos de ver o sorriso no rosto das crianças", disse Neuer, que ficará fora até a pausa de inverno por causa de uma lesão no pé. Por esse motivo, Jonas Urbig tem ocupado o gol ultimamente. Neuer confia plenamente em seu compatriota de 23 anos.

"Também penso no clube e em construir algo com Jonas para o futuro, para que tenhamos um grande goleiro no gol pelos próximos dez anos. Jonas está indo muito bem. Ele tem apresentado atuações excelentes pelo nosso time, o que, claro, também me deixa muito feliz."

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"Vamos treinar com prazer todos os dias e sempre tentamos elevar um pouco o nível para continuarmos exigindo mais um do outro", afirmou Neuer, que estreou na Bundesliga pelo Schalke 04 em 19 de agosto de 2006. Desde 2011, ele defende as cores do Bayern.

No encontro com os torcedores, Neuer foi convidado a cortar um bolo grande. Mas nem tudo saiu como planejado. O campeão mundial de 2014 cortou o polegar, que precisou ser enfaixado. Mesmo com o dedo machucado, Neuer ainda teve de dar vários autógrafos antes do fim do evento.