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Manuel Neuer admitiu em um encontro com torcedores que sua carreira deve chegar ao fim após esta temporada. O goleiro do Bayern de Munique esteve perto de se aposentar no ano passado, mas decidiu jogar por mais um ano. Nem tudo saiu como planejado no evento: ao cortar o bolo, Neuer sofreu um corte no dedo.

Aos 40 anos, não surpreende que o fim da carreira de Neuer esteja próximo. "Na temporada passada, eu já estava cerca de 85% aposentado", contou. "Mas temos um time incrível, e o ambiente na Säbener Straße nunca esteve tão bom quanto agora, inclusive com a comissão técnica e os funcionários. Isso torna tudo prazeroso."

"Acredito que meu tempo aqui chegue ao fim neste verão. Só tento aproveitar o tempo que ainda tenho. O clima no time está muito bom, e essa também é a razão pela qual permaneci fiel ao clube durante todos esses anos e gosto de jogar com os atletas do elenco."

Neuer também deu a entender que gostaria de ter mais privacidade. Perguntado com qual companheiro de time trocaria de lugar por um dia, respondeu: "Eu escolheria um jogador jovem e desconhecido. Um jovem que ainda não esteja sob os holofotes, porque assim você tem um pouco mais de privacidade."

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"Acho que essa é justamente a vantagem de ser um jogador jovem: ser desconhecido e poder fazer o que quiser. Mas seria só por um dia, porque sei, é claro, que, se vou a um café, como fiz nesta manhã, preciso estar pronto para tirar fotos e dar autógrafos."

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"E isso é perfeitamente normal. Claro que também gostamos de poder colocar um sorriso no rosto das crianças", disse Neuer, que ficará fora até a pausa de inverno por causa de uma lesão no pé. Por isso, Jonas Urbig tem ocupado o gol nos últimos tempos. Neuer confia plenamente em seu compatriota de 23 anos.

"Também penso no clube e em construir algo para o futuro junto com Jonas, para que tenhamos um goleiro de primeira linha no gol pelos próximos dez anos. Jonas está indo muito bem. Ele tem feito grandes atuações pelo nosso time, o que, claro, também me deixa muito feliz."

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"Vamos treinar todos os dias com prazer e sempre tentamos elevar um pouco o nível para continuarmos incentivando um ao outro", afirmou Neuer, que estreou na Bundesliga pelo Schalke 04 em 19 de agosto de 2006. Desde 2011, defende o Bayern.

No evento com os torcedores, Neuer foi convidado a cortar um bolo grande. Mas nem tudo saiu como planejado. O campeão mundial de 2014 cortou o polegar, que precisou ser enfaixado. Mesmo com o dedo machucado, Neuer ainda teve de dar autógrafos antes do fim do evento.