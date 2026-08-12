Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr e da seleção de Portugal, enviou uma mensagem de apoio e conforto ao seu rival histórico Lionel Messi, craque da Argentina, após a morte de seu pai Jorge Messi, aos 68 anos, num gesto humano que superou a longa rivalidade entre dois dos maiores craques da história do futebol.
Jorge Messi faleceu na semana passada, após uma longa luta contra a doença, enquanto o capitão da seleção argentina publicou uma mensagem emocionante através do Instagram, na qual falou sobre a perda de seu pai e o grande papel que ele desempenhou em sua vida e em sua carreira no futebol.
Ronaldo apoia Messi em seu momento difícil
Apesar dos anos de intensa rivalidade entre Ronaldo e Messi pela liderança do futebol mundial, o craque português fez questão de ficar ao lado de seu rival neste momento difícil.
Ronaldo respondeu à mensagem de Messi com palavras breves, mas carregadas de muito apoio, ao escrever: "Um grande abraço para você e seus entes queridos neste momento difícil, Leo. Fique forte".
A mensagem de Ronaldo vem para confirmar que a rivalidade dentro de campo não anula o lado humano fora do gramado, depois de terem protagonizado por anos uma das mais famosas rivalidades individuais da história do esporte.
Messi lamenta a morte do pai com palavras emocionantes
Messi havia expressado sua profunda dor após a partida de seu pai, em uma longa mensagem na qual revelou a dificuldade de aceitar a ideia de sua ausência e a impossibilidade de voltar a conversar com ele.
Disse o craque argentino: "Pai, ainda não acredito que você se foi. Não caio, ou melhor, não quero cair".
E acrescentou: "É muito difícil para mim imaginar que não vou te ver novamente, e que não vamos mais conversar juntos. Sei que você estava sofrendo, e que isso talvez fosse o melhor para você, mas você se foi cedo demais. Ainda tínhamos muito a aproveitar juntos".
E continuou Messi, relembrando um dos desejos de seu pai: "Você me pediu muito para jogar na última Copa do Mundo, e nos dias que antecederam o início dela seu estado começou a se deteriorar gravemente".
"Não sei o que vou fazer sem você"
Messi revelou o tamanho do vazio que a partida de seu pai deixou em sua vida, dizendo: "Não sei o que vou fazer sem você, e não sei como vou seguir em frente".
E acrescentou: "Eu apenas jogava futebol, e agora tenho muitas dúvidas sobre se vou continuar fazendo isso por mais tempo".
O capitão da Argentina relembrou o papel que seu pai desempenhou ao seu lado desde o início, questionando em uma mensagem emocionante: "Por que você não conseguiu resistir só mais um pouco, para que pudéssemos terminar a jornada juntos?".
Seu pai: companheiro de jornada desde o início
Messi teve com seu pai uma relação extremamente próxima ao longo de toda a sua vida, e Jorge esteve presente nas diversas fases de sua carreira, desde os seus inícios com o Newell's Old Boys até o topo do futebol mundial.
Jorge não era apenas o pai do craque argentino, mas desempenhou um papel fundamental na gestão de sua carreira, já que era seu empresário e uma das principais pessoas que o acompanharam em suas decisões no futebol, além de ter tido um papel importante na gestão dos aspectos comerciais ligados ao nome de Messi.
Messi havia mencionado em sua mensagem que a felicidade de seu pai estava ligada a ver sua família bem, e em especial a acompanhá-lo enquanto jogava futebol, um hábito que o acompanhou desde a infância até chegar ao topo da glória no futebol.
E neste momento triste, desapareceu o clima de rivalidade entre Messi e Ronaldo, dando lugar a uma mensagem humana de um dos maiores craques do futebol ao seu rival histórico, confirmando a ele que o conforto vai além dos limites dos campos.
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