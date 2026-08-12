Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr e da seleção de Portugal, enviou uma mensagem de apoio e conforto ao seu rival histórico Lionel Messi, craque da Argentina, após a morte de seu pai Jorge Messi, aos 68 anos, num gesto humano que superou a longa rivalidade entre dois dos maiores craques da história do futebol.

Jorge Messi faleceu na semana passada, após uma longa luta contra a doença, enquanto o capitão da seleção argentina publicou uma mensagem emocionante através do Instagram, na qual falou sobre a perda de seu pai e o grande papel que ele desempenhou em sua vida e em sua carreira no futebol.

Ronaldo apoia Messi em seu momento difícil

Apesar dos anos de intensa rivalidade entre Ronaldo e Messi pela liderança do futebol mundial, o craque português fez questão de ficar ao lado de seu rival neste momento difícil.

Ronaldo respondeu à mensagem de Messi com palavras breves, mas carregadas de muito apoio, ao escrever: "Um grande abraço para você e seus entes queridos neste momento difícil, Leo. Fique forte".

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A mensagem de Ronaldo vem para confirmar que a rivalidade dentro de campo não anula o lado humano fora do gramado, depois de terem protagonizado por anos uma das mais famosas rivalidades individuais da história do esporte.

Messi lamenta a morte do pai com palavras emocionantes

Messi havia expressado sua profunda dor após a partida de seu pai, em uma longa mensagem na qual revelou a dificuldade de aceitar a ideia de sua ausência e a impossibilidade de voltar a conversar com ele.

Disse o craque argentino: "Pai, ainda não acredito que você se foi. Não caio, ou melhor, não quero cair".

E acrescentou: "É muito difícil para mim imaginar que não vou te ver novamente, e que não vamos mais conversar juntos. Sei que você estava sofrendo, e que isso talvez fosse o melhor para você, mas você se foi cedo demais. Ainda tínhamos muito a aproveitar juntos".

E continuou Messi, relembrando um dos desejos de seu pai: "Você me pediu muito para jogar na última Copa do Mundo, e nos dias que antecederam o início dela seu estado começou a se deteriorar gravemente".

"Não sei o que vou fazer sem você"

Messi revelou o tamanho do vazio que a partida de seu pai deixou em sua vida, dizendo: "Não sei o que vou fazer sem você, e não sei como vou seguir em frente".

E acrescentou: "Eu apenas jogava futebol, e agora tenho muitas dúvidas sobre se vou continuar fazendo isso por mais tempo".

O capitão da Argentina relembrou o papel que seu pai desempenhou ao seu lado desde o início, questionando em uma mensagem emocionante: "Por que você não conseguiu resistir só mais um pouco, para que pudéssemos terminar a jornada juntos?".

Seu pai: companheiro de jornada desde o início

Messi teve com seu pai uma relação extremamente próxima ao longo de toda a sua vida, e Jorge esteve presente nas diversas fases de sua carreira, desde os seus inícios com o Newell's Old Boys até o topo do futebol mundial.

Jorge não era apenas o pai do craque argentino, mas desempenhou um papel fundamental na gestão de sua carreira, já que era seu empresário e uma das principais pessoas que o acompanharam em suas decisões no futebol, além de ter tido um papel importante na gestão dos aspectos comerciais ligados ao nome de Messi.

Messi havia mencionado em sua mensagem que a felicidade de seu pai estava ligada a ver sua família bem, e em especial a acompanhá-lo enquanto jogava futebol, um hábito que o acompanhou desde a infância até chegar ao topo da glória no futebol.

E neste momento triste, desapareceu o clima de rivalidade entre Messi e Ronaldo, dando lugar a uma mensagem humana de um dos maiores craques do futebol ao seu rival histórico, confirmando a ele que o conforto vai além dos limites dos campos.

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