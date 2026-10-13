Compartilhar Siga GOAL no Google

Uma nova ideia do técnico alemão

Publicidade

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, promoveu diversas mudanças na escalação da equipe catalã (em comparação com o último duelo contra o Getafe) para o confronto diante do anfitrião Galatasaray, nesta terça-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

O brasileiro Gabriel Jesus, que começou a partida anterior como titular, fica hoje no banco de reservas, assim como o jovem astro egípcio Hamza Abdel Karim, e não está claro quem atuará como centroavante diante do Galatasaray, com a presença da dupla Anthony Gordon e Lamine Yamal no setor ofensivo, ao lado de Dani Olmo e Fermín López.

O brasileiro Raphinha, que atua como centroavante titular desde o início da temporada, está ausente desta partida por causa da lesão sofrida com a seleção brasileira durante a data Fifa, e Flick talvez aposte na ausência de posições fixas no ataque diante do Galatasaray, dando liberdade ao quarteto ofensivo para trocar de posições.

No setor defensivo, João Cancelo começa na lateral esquerda e Pau Cubarsí é titular, ao contrário da partida anterior, enquanto Eric García joga pelo lado direito, depois de ter atuado como zagueiro central contra o Getafe. Jules Koundé, que foi titular diante do Getafe, fica no banco.

Publicidade Publicidade

Já no meio-campo, Pedri começa como titular após ter ficado no banco na partida anterior, em lugar do companheiro Gavi, que hoje está entre os reservas.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















A escalação do Barcelona ficou da seguinte forma:

Goleiro: Joan García.

Publicidade

Defesa: García, Cubarsí, Martín, Cancelo.

Meio-campo: Rodri, Pedri, Olmo.

Publicidade

Ataque: Yamal, Gordon, Fermín López.

Do outro lado, a escalação do Galatasaray, dono da casa, ficou assim:

Publicidade

Goleiro: Çakır.

Defesa: Yılmaz, Sánchez, Elmalı, Jakobs.

Publicidade

Meio-campo: Lemina, Torreira, Batrakov.

Ataque: Leão, Akgün, Osimhen.

Publicidade

A experiente dupla İlkay Gündoğan e Leroy Sané fica no banco de reservas do time turco.

O Barcelona havia vencido a primeira partida em casa contra o Feyenoord (5-1), enquanto o Galatasaray perdeu para o Sporting Lisboa (3-1).



