A poucas horas do confronto decisivo entre a Argentina e a Espanha na final da Copa do Mundo, amanhã à noite, domingo, os países da América Latina testemunham um fenômeno sem precedentes: a preferência pela vitória da seleção europeia em detrimento de sua vizinha regional, em uma clara quebra das tradições de solidariedade continental arraigadas.

De acordo com a agência “Agence France-Presse”, uma onda avassaladora de imagens irônicas e comentários críticos tomou conta das redes sociais no Brasil, no México, na Colômbia e no Chile, com destaque para uma montagem do astro espanhol Lamine Yamal vestindo a camisa da seleção brasileira, acompanhada da legenda “A esperança do povo brasileiro”.

O sociólogo colombiano Germán Gómez considera que “a dinâmica de solidariedade com a Argentina entrou em colapso”, apontando que as redes sociais alimentaram narrativas que acusam a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e seu presidente, Gianni Infantino, de favorecer a seleção argentina nas decisões arbitrais.

Esse fenômeno vai além do conflito histórico entre Brasil e Argentina, já que muitos acreditam que os árbitros concederam ao “Tango” decisões polêmicas ao longo do torneio, apesar do apoio da FIFA e dos especialistas a essas decisões.

Francisco Santos, torcedor brasileiro de São Paulo, disse: “Prefiro que a Espanha conquiste o segundo título do que a Argentina conquiste o quarto”.

Além disso, acusações de racismo lançaram uma sombra sobre a imagem da Argentina, especialmente após os gritos ofensivos contra os jogadores negros da seleção francesa após a vitória do Catar 2022 e o incidente de ofensa ao comentarista americano negro IShowSpeed durante o torneio atual, o que levou a FIFA a condenar oficialmente o racismo.

O professor mexicano Jorge Negro, especialista em antropologia do esporte, destaca que “este torneio demonstrou seu caráter excessivamente político”, em referência a decisões polêmicas, entre elas a permissão para que o atacante americano Fularin Walegon jogasse apesar de ter sido expulso, após uma ligação telefônica do presidente Donald Trump para Infantino.

Em resposta às críticas, Lionel Messi disse em uma coletiva de imprensa: “Provamos que ninguém nos dá nada de mão beijada, quer as pessoas gostem ou não”, enquanto uma marca da bebida argentina “Vernet” ironizou a polêmica com um anúncio sob o slogan “Nós não somos um círculo”.

Apesar do clima predominante, alguns ainda se apegam à solidariedade regional. O estudante peruano Valentino Tokto afirmou: “Vou torcer pela Argentina porque é um país da América do Sul”, numa tentativa de preservar o que resta do espírito de pertencimento continental.