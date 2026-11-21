Compartilhar Siga GOAL no Google

A Liga Jawwy de Elite está de volta após uma pausa de duas semanas por causa da última Data Fifa, e com ela retornam vários talentos que a torcida espera ver brilhar na 11ª rodada.

Publicidade

A 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite começa na segunda-feira, 23 de novembro, e se estende por quatro dias, até a próxima quinta-feira.

Ao longo desses quatro dias, a torcida terá encontro marcado com o espetáculo e a emoção proporcionados pelas estrelas do Campeonato Saudita Sub-21.

Amadou Diang, o Mané da Elite

Um dos talentos que mais se destacaram na atual temporada da Liga Jawwy de Elite é o senegalês Amadou Bamba Diang, atacante do Al-Hazem, atual campeão da competição.

Publicidade Publicidade

Diang conseguiu se firmar como um dos melhores atacantes da temporada, com 8 gols marcados, o que o coloca em segundo lugar na artilharia, apenas um gol atrás de Musa Adam, destaque do Al-Ahli.

Tópicos relacionados

O atacante senegalês brilhou nas últimas rodadas, com 5 gols nos últimos 4 jogos, 2 deles na partida mais recente, contra o Al-Tadamon, adiada da 5ª rodada.

O atacante senegalês fez lembrar os tempos de brilho de seu compatriota Sadio Mané, astro do Al-Nassr, seja na Liga Roshn Saudita pelo clube, seja no Liverpool, onde fez história, ou ainda no Southampton e no Bayern de Munique.

Publicidade

Diang quer manter a boa fase no teste mais difícil até aqui, contra o Al-Ittihad, líder da atual edição da Liga Jawwy de Elite e dono da defesa mais sólida, com apenas 4 gols sofridos, além de contar com o melhor goleiro da temporada até agora, Mohammed Hazazi, que não foi vazado em 4 ocasiões.

Jan Petek, o leão do Al-Riyadh

Publicidade

Por falar em goleiros, não dá para ignorar o papel de outro estrangeiro na atual temporada da Liga Jawwy de Elite: o esloveno Jan Petek, goleiro do Al-Riyadh.

Petek, que chegou ao Al-Riyadh no meio de 2025 em uma transferência livre, vive seu melhor momento pelo time da capital desde o início da atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21. Ele não foi vazado em 3 jogos, sendo o segundo com mais partidas sem sofrer gols, atrás de Mohammed Hazazi e Abdulelah Al-Ghamdi, goleiros de Al-Ittihad e Al-Hilal, respectivamente.

Publicidade

Graças às suas atuações de destaque, o Al-Riyadh sofreu apenas uma derrota desde o início da temporada e conseguiu entrar no G-4. A equipe ocupa o terceiro lugar, com 21 pontos, apenas um a menos que o vice-líder Al-Ahli.

Desta vez, Jan Petek vai encarar justamente o Al-Ahli e seu atacante implacável Musa Adam, artilheiro da atual temporada da Liga Jawwy de Elite com 9 gols, em uma partida na qual o Al-Riyadh tentará tomar o segundo lugar e o goleiro esloveno buscará provar que está entre os melhores da competição.

Publicidade

Ramez Al-Attar

Por falar em Musa Adam, não há dúvida de que ele é um atacante letal, que sabe aproveitar as chances e transformá-las em gol com sua habitual categoria. Mas essas chances precisam de alguém que as crie, e o principal criador do Al-Ahli é Ramez Al-Attar.

Publicidade

A olho nu, é possível perceber o talento de Ramez Al-Attar em qualquer partida que ele disputa. Dono de uma perna esquerda encantadora, ele espalha magia por todo o campo e distribui presentes aos companheiros diante do gol adversário.

Al-Attar passou pelas categorias de base do Al-Ahli e conquistou vários títulos em algumas delas, no Sub-13, no Sub-15 e no Sub-17, antes de ser promovido ao time Sub-21 e passar a disputar a Liga Jawwy de Elite.

Publicidade

O mago canhoto não hesitou em mostrar seu valor: deu 4 assistências na atual temporada da competição, sendo o terceiro maior garçom, apenas duas atrás de Muhannad Al-Qudaibi, destaque do Al-Qadsiah e líder do quesito.

Embora seu pé preferido seja o esquerdo, Ramez Al-Attar também sabe usar bem o direito, com o qual marcou um gol contra o Al-Watan, em setembro passado, após um belo chute da entrada da área.

Publicidade

Ramez Al-Attar quer espalhar ainda mais magia quando sua equipe enfrentar um teste difícil contra o Al-Riyadh, para manter a vice-liderança e avançar rumo ao topo da tabela, ocupado pelo vizinho e rival tradicional Al-Ittihad.

Muhannad Al-Qudaibi, o Beckham da Liga Jawwy

Publicidade

Se a magia costuma estar associada, no imaginário, aos passes em profundidade que rasgam as defesas adversárias pelo meio, Muhannad Al-Qudaibi, ponta do time Sub-21 do Al-Qadsiah, domina outro tipo de magia.

Al-Qudaibi é o líder de assistências da atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21, isolado no topo da lista, com 6 passes para gol.

Publicidade

Mas o que chama a atenção nas assistências do jogador do Al-Qadsiah é que elas não saíram de passes em profundidade diretos, e sim de cruzamentos precisos, que encontram diretamente a cabeça ou o pé dos atacantes diante do gol.

Muhannad Al-Qudaibi resgatou um tipo de ponta que deixou de ser comum nos últimos anos: o ponta que joga aberto, colado à linha, avança pelo seu lado e manda um cruzamento preciso para o atacante colocar a bola na rede.

Publicidade

Esse estilo de ponta era famoso no passado, e quem mais se destacou nele foi o lendário inglês David Beckham. Mas ele foi desaparecendo nos últimos anos, dando lugar ao ponta invertido, que parte com o pé trocado em direção ao meio.

Muhannad Al-Qudaibi pode ser uma solução não apenas para o Al-Qadsiah no próximo jogo, contra o Al-Hilal, pela Liga Jawwy de Elite, mas talvez também para a seleção saudita daqui a alguns anos, ao oferecer um estilo de jogo que se tornou raro nos últimos tempos.

Publicidade

Mohammed Al-Eisa, o artilheiro sumido

Por falar em talentos promissores, não há dúvida de que a Liga Jawwy de Elite sente falta de um dos principais nomes que despontaram no início da atual temporada: Mohammed Al-Eisa, jogador do Al-Ettifaq.

Publicidade

Al-Eisa é o segundo maior artilheiro da atual temporada da Liga Jawwy de Elite, com 8 gols, um a menos que Musa Adam, atacante do Al-Ahli.

O curioso, porém, é que Al-Eisa não marcou nenhum gol nas últimas 4 rodadas. Seus oito gols saíram apenas nas 6 primeiras rodadas, sendo 4 deles na estreia, contra o Al-Tadamon, partida que terminou com vitória por 10 a 1.

Publicidade

Mohammed Al-Eisa não encontrará oportunidade melhor para voltar a balançar as redes do que um grande jogo contra o Al-Nassr, quando as equipes se enfrentarem na próxima terça-feira, em Dammam.