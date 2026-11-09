O técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, revelou as chances de Nicolò Tresoldi, atacante do belga Club Brugge, se juntar às fileiras da "Azzurra", em meio à disputa com a seleção alemã pelos serviços do jovem jogador, que também tem a possibilidade de representar a seleção da Argentina.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Tresoldi, de 22 anos, tornou-se um dos nomes mais comentados no futebol europeu durante a atual data Fifa, apesar de atuar no Campeonato Belga.

O atacante do Club Brugge conseguiu marcar 14 gols em 17 partidas, sendo 5 gols na Liga dos Campeões da Europa, o que o colocou na mira de mais de uma seleção.

No momento, o jovem atacante tem preferência por representar a seleção da Alemanha sub-21, mas os dirigentes na Itália acreditam que têm chance de convencê-lo a vestir a camisa da seleção italiana.

Mancini, técnico da seleção da Itália, afirmou: "Conversei com Tresoldi, assim como Claudio Ranieri também fez. O jogador precisa sentir o desejo de jogar pela Itália, mas ele nasceu na Itália e o pai dele também está lá, por isso acredito que há chances de convocá-lo".

Por outro lado, Jürgen Klopp trabalha na Alemanha na mesma missão, mas com o objetivo de convencer o jogador a representar a seleção da Alemanha, acirrando a disputa entre as seleções italiana e alemã pelos serviços de Tresoldi, torcedor do Milan, que se tornou alvo do interesse de todos.

Mancini, atualmente em Coverciano se preparando para disputar duas partidas pela Liga das Nações da Europa diante de França e Bélgica, falou sobre os jogadores com dupla nacionalidade que podem estar sendo monitorados visando uma convocação para a seleção italiana.

Mancini explicou: "Não somos os únicos a fazer isso, mas todas as seleções nacionais. Tentamos convocar os jogadores de destaque que possuem duas nacionalidades. E, ao mesmo tempo, conseguimos convocar Palma, que, na minha opinião, tem condições de se tornar um zagueiro muito bom".

O jovem zagueiro, jogador da Udinese, havia recebido uma convocação para se juntar à seleção italiana durante a atual data Fifa.