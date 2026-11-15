Mancini: "Noites assim acontecem, vamos tirar uma lição disso"

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Decepcionado, o técnico da Itália, Roberto Mancini, falou à Rai após a derrota por 4 a 1 para a Bélgica: "Eles foram melhores. Sofremos demais fisicamente e nos duelos individuais, apesar de termos começado bem. Mas eles foram superiores".

Depois de dez minutos iniciais de ótimo nível, a Itália começou a sofrer em todas as áreas do campo. "Sim, não conseguíamos fazer a cobertura nem pressionar da maneira certa. Eles nos colocaram em dificuldades, sofremos fisicamente e certamente sentimos um pouco do cansaço da partida contra a França".

Também não houve reação depois que a Itália ficou atrás no placar. "Noites assim podem acontecer. Infelizmente, em um processo de evolução, essas coisas também podem acontecer, e é preciso tirar lições importantes dessas partidas. Pela forma como chegamos até aqui, é claro que tínhamos a possibilidade de avançar, porque havíamos feito uma boa campanha, mas sabíamos que seria um jogo difícil. Estamos tristes, mas esta noite também vai nos servir de aprendizado".