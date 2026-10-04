Mancini: "Kean volta para casa, Scamacca pode jogar"

O técnico Roberto Mancini falou à Sky Sport na véspera de Itália x Turquia, marcado para amanhã. Confira as declarações do técnico da seleção italiana para o duelo da Nations League. Mancini anunciou o corte de Kean por uma contusão sofrida na última partida, da qual não se recuperou.

KEAN - "Moise não está bem, não se recuperou e voltará para casa esta noite". O centroavante será reavaliado pelo Como nas próximas horas de olho no duelo com a Roma.

MUDANÇAS - "Muitos jogadores, estamos testando. Como se passaram pouquíssimos dias desde o jogo em Paris, vamos mudar um pouco mais".

SCAMACCA NO LUGAR DE PIO ESPOSITO - "Pode ser, sim. As características não mudam muito, temos várias soluções".