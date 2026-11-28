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Roberto Mancini relembra seu passado como jogador.

O técnico da seleção italiana declarou em entrevista ao Corriere dello Sport: "Como jogador, a seleção não foi minha amiga? É verdade, não dei o que deveria e poderia ter dado".

"Na Sampdoria, eu até desenhava os uniformes, além de influenciar as contratações com sugestões para Mantovani e Borea? Em parte, é verdade. A camisa vermelha, por exemplo, foi feita por mim, Luca e Fausto Pari numa noite na casa de Edilio. Quanto às contratações, costumavam me pedir conselhos. O presidente sempre conversava comigo e com o doutor, que gostava demais de mim".

"Joguei em uma Lazio cujo clube tinha entrado em colapso. Os salários não chegavam? São coisas que acontecem quando você acha que chegou ao fundo do poço e que não consegue se reerguer. Foi o que aconteceu com Gattuso após a eliminação da Copa da Itália".

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"Sempre fui alguém propenso a confrontos? Simples desentendimentos, acontecem em qualquer lugar, é bastante normal. Até físicos com Peruzzi? É lenda, e Angelo era bem grandalhão. Capello e Galliani entre minhas vítimas preferidas? Bom, o Milan, era a época do clube. Aconteceu. Sim, aconteceu".

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"Nasci torcedor da Juventus. Nunca fui para lá porque sempre preferi ficar na Samp e, por isso, nas duas ou três vezes em que houve a possibilidade, não a considerei. Tive inveja de Vialli quando ele se transferiu? Nunca tive inveja de Luca, impossível. Gostaria de ter estado com ele quando venceu a Copa dos Campeões, porque nós não tínhamos conseguido isso em Wembley contra o Barcelona. Teria sido o último título juntos como jogadores. O que dissemos um ao outro depois do abraço inesquecível com Vialli em Wembley? Ele ficou em Londres, não voltou à Itália porque estava em tratamento. Estava muito feliz naquela noite, feliz de verdade. Sabia que não teria muito mais tempo. Luca deu a todos uma lição incrível de força".

"Fui eu que trouxe Mihajlovic da Roma. Depois da partida contra o Estrela Vermelha pela Copa dos Campeões, disse ao presidente para contratar Sinisa, mas naquele momento ainda não era possível: não deixavam os jogadores iugoslavos sair. No ano seguinte, ele foi para a Roma, não se saiu bem e voltei a insistir com Mantovani. Eu o recomendei como técnico aos Menarini, donos do Bologna? Sim, Sinisa era fantástico e tinha um coração enorme. Se você fosse amigo dele, era capaz de fazer qualquer coisa por você. Gostava de se mostrar forte? Não, bem, aquilo era só pose, porque, no fim, era um doce de pessoa. Gostava de bancar o durão".

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"Tive uma carreira longa, mas com poucos técnicos: Eriksson, Boskov, Bersellini. E Ulivieri. Brigamos logo de cara? Eu era muito jovem, trabalhei com ele por dois anos na Sampdoria. Depois, na seleção, Vicini e Sacchi. Aprendi um pouco com todos. Não há um sistema de jogo que eu prefira aos outros, depende sempre dos jogadores que treino. Conheço todas as soluções táticas de cor. Acho que nasci para ser jogador, para o futebol".

"Além de Maradona e Messi, há algum jogador que realmente me impressionou neste meu meio século de futebol? Ronaldo, o Fenômeno. Nem é fácil citar um nome só. Do início dos anos 1980 em diante, vimos na Itália os melhores do mundo, de Platini a Gullit, Van Basten, Zico, Careca e Zidane".