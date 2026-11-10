Manchester United vai demitir Carrick: este deve ser seu sucessor

Michael Carrick será demitido do cargo de técnico do Manchester United, conforme garante The Athletic. O clube entrará em campo com outro técnico em Anfield, no dia 22 de novembro.

Carrick comanda o time em Old Trafford com um contrato definitivo desde esta temporada. Na temporada passada, ele levou o clube a um excelente terceiro lugar na Premier League como técnico interino.

Nesta temporada, as coisas ainda não engrenaram. O clube ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League, na zona de rebaixamento. Na Liga dos Campeões, está em 17º lugar entre os 36 participantes.

Após uma dolorosa derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, o técnico britânico recebeu três jogos para reverter a situação. No primeiro deles, perdeu por 2 a 0 para o Chelsea.

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Depois, o Manchester United virou uma desvantagem de 2 a 0 contra a AS Roma na Liga dos Campeões e venceu por 3 a 2. No último fim de semana, a equipe de Carrick saiu atrás duas vezes e empatou em 4 a 4 com o Aston Villa.

Isso não é suficiente para a direção do clube, que demitirá Carrick em breve. O The Athletic, considerado muito confiável, informa que outro técnico estará à frente da equipe em 22 de novembro, quando o Manchester United enfrentará o Liverpool em Anfield.

Segundo o veículo esportivo, os Red Devils têm três candidatos em vista: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann e Antonio Conte.