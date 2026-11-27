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O Manchester United acionou a opção de renovação prevista no contrato de Bruno Fernandes, informou Fabrizio Romano nesta sexta-feira. Com isso, o meio-campista português fica vinculado ao clube de Old Trafford até meados de 2028. A medida impede, ao menos, a saída sem custos de transferência do capitão de 32 anos, mas sua permanência por mais tempo ainda está longe de ser certa.

Fernandes tinha contrato até o verão de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada. O Manchester United tinha até o fim de dezembro para acioná-la e já decidiu fazê-lo.

Segundo Romano, a decisão foi motivada principalmente por questões financeiras. O clube inglês quer evitar que Fernandes possa sair sem custos de transferência no próximo verão, caso não haja acordo por um novo contrato.

O Manchester United já apresentou ao português uma proposta para estender seu vínculo por um período mais longo. As negociações, porém, estão paradas desde outubro, segundo o jornalista italiano especializado em transferências.

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“O Manchester United ofereceu a ele um novo contrato. Portanto, não se trata de acionar a opção, mas de um contrato completamente novo com o clube”, disse Romano em seu canal no YouTube. “A resposta de Bruno Fernandes foi: ‘Vamos esperar.’ Ainda não há acordo.”

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Apesar de a opção ter sido acionada, uma saída no verão ainda é possível. Segundo Romano, o contrato atual de Fernandes inclui uma cláusula de rescisão de cerca de 65 milhões de euros, que entrará em vigor no próximo verão.

Os próximos meses mostrarão se o Manchester United conseguirá convencer Fernandes a permanecer por mais tempo em Old Trafford. Segundo Romano, os planos apresentados pela direção do clube ao meio-campista terão um papel importante nessa decisão.

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“O Manchester United se protegeu hoje com essa medida. Mas a questão principal é o novo contrato, não a extensão do vínculo atual”, ressaltou o jornalista italiano especializado em transferências.

Uma possível saída de Fernandes também pode ter grandes consequências para os planos do Manchester United no mercado. O clube inglês acompanha de perto a situação de Nico Paz, destaque do Como. O meio-campista argentino é representado pela mesma agência que o técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino.

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“Se Bruno sair, isso pode abrir as portas para novos jogadores, como Nico Paz ou outros atletas criativos, porque o Manchester United precisará de alguém naquela posição”, afirmou Romano. Por enquanto, não há movimentação em torno de Fernandes para a janela de transferências de inverno.