Manchester United segue em má fase e chega ao sexto jogo consecutivo sem vencer

O Manchester United voltou a não vencer na Premier League neste domingo à tarde. Fora de casa contra o Leeds United, a equipe saiu na frente com Bryan Mbeumo, mas Dominic Calvert-Lewin empatou, e a partida terminou em 1 a 1.

O Leeds dominou a primeira meia hora, mas não criou grandes chances. Aos 26 minutos, Nico Elvedi foi quem chegou mais perto de marcar, em uma cabeçada. Do outro lado, Mbeumo também poderia ter aberto o placar, mas sua cabeçada saiu sem precisão.

Aos 35 minutos, o placar enfim foi aberto. Após uma boa troca de passes pela direita, Youri Tielemans cruzou rasteiro para a área. Mbeumo se antecipou a James Justin e deu o toque final: 0 a 1.

Depois do intervalo, o Leeds aumentou a pressão e logo conseguiu o empate. O United não afastou bem a bola após um escanteio, e ela sobrou para Calvert-Lewin. O atacante levou a melhor sobre Mbeumo e finalizou de perto para fazer 1 a 1.

A torcida explodiu em Elland Road, onde havia a convicção de que o Leeds poderia conseguir mais. A equipe, porém, não conseguiu manter a pressão nos minutos seguintes.

Nenhum dos dois times se arriscou por completo, e o segundo tempo ficou truncado. Um chute de Bruno Fernandes passou raspando a trave, enquanto Anton Stach, pelo Leeds, mandou a bola muito por cima. Nos acréscimos, Stach teve a grande chance de marcar o gol da vitória, mas sua finalização de perto foi fraca demais. Assim, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Com isso, a pressão sobre Michael Carrick aumenta. Sua equipe está há seis jogos sem perder em todas as competições. Na Premier League, venceu apenas o Ipswich Town nesta temporada. Na próxima quarta-feira, o United visita o Como pela Liga dos Campeões.