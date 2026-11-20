Compartilhar Siga GOAL no Google

No momento em que tenta virar a página das crises e iniciar uma nova era sob o comando do técnico argentino Mauricio Pochettino, o Manchester United se viu diante de um episódio incomum: um drone invadiu o espaço aéreo do centro de treinamento de Carrington e revelou parte da primeira sessão de treino do novo treinador, levantando questionamentos sobre a privacidade das atividades e a possibilidade de vazamento dos segredos táticos da equipe.

Publicidade

Este não foi o primeiro episódio de protestos pouco convencionais da torcida do Manchester United, que já havia recorrido a bolas de tênis para expressar sua revolta com a diretoria do clube e com a antiga comissão técnica.

Lembram-se da cena? Durante a partida entre Manchester United e Roma pela Liga dos Campeões, no dia 3 de novembro, que terminou com uma vitória inesperada dos Red Devils por 3 a 2, alguns torcedores atiraram bolas de tênis no gramado de Old Trafford, em protesto contra a diretoria do clube e mirando o então técnico Michael Carrick.

Mas o protesto não passou sem consequências. Segundo o site francês "Foot Mercato", a polícia prendeu três torcedores suspeitos de envolvimento no arremesso das bolas, e pelo menos um deles foi punido com três anos de proibição de entrar no estádio, a pena máxima permitida pelos regulamentos do clube.

Desde aquele episódio, o cenário em Old Trafford mudou: Carrick deixou o cargo, e Pochettino iniciou seu trabalho no comando técnico da equipe, em meio à esperança de recolocar o Manchester United no caminho certo.

Publicidade Publicidade

12 minutos revelam os segredos do primeiro treino

De acordo com o jornal "The Athletic", a torcida do Manchester United teve acesso a imagens incomuns dos primeiros bastidores do técnico argentino, depois que o operador de um drone conseguiu filmar trechos do primeiro treino de Pochettino com o elenco e publicou um vídeo de cerca de 12 minutos no "YouTube".

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

As imagens mostraram o treinador argentino supervisionando as atividades, enquanto os jogadores estavam divididos em três grupos no gramado, em cenas captadas pelo drone de diferentes ângulos e distâncias, o que permitiu acompanhar com clareza parte do trabalho realizado.

Pochettino chegou a Carrington na última quarta-feira para iniciar oficialmente sua missão, depois de concluir seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos, que comandou nos dois últimos jogos contra o Haiti, pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

Publicidade

O Manchester United havia anunciado a contratação do técnico argentino no dia 13 de novembro, com início oficial do trabalho a partir do dia 18 do mesmo mês.

Operador do drone justifica sua atitude

A publicação do vídeo levantou dúvidas sobre a legalidade das filmagens e sobre seu impacto no sigilo dos treinos, sobretudo pela possibilidade de exposição de detalhes técnicos e táticos que poderiam ser aproveitados pelos adversários.

Publicidade

Segundo a emissora britânica "BBC", o operador do drone fez questão de responder aos questionamentos dos seguidores, afirmando que o espaço aéreo ao redor de Carrington não é restrito e que as filmagens foram feitas de acordo com as normas que regulam o uso de drones no Reino Unido.

Em um esclarecimento publicado em seu canal, ele declarou: "Para quem está perguntando sobre a legalidade, o espaço aéreo não é restrito, o que significa que qualquer pessoa pode sobrevoá-lo".

Publicidade

E acrescentou: "O drone permaneceu o tempo todo dentro do meu campo de visão direto e não sobrevoou ninguém nem passou perto de qualquer pessoa. Portanto, o voo foi totalmente legal, de acordo com as regras da Autoridade de Aviação Civil britânica".

Ele também garantiu que o drone possui as marcações de identificação exigidas e que tem as licenças necessárias e seguro de responsabilidade civil.

Publicidade

Sobre o temor de vazamento de segredos da equipe, explicou que as filmagens começaram meia hora depois do início do treino, destacando a presença de outros veículos de imprensa no local e que as imagens publicadas não seriam necessariamente as únicas disponíveis sobre a atividade.

Privacidade à prova antes do duelo com o Liverpool

O drone não foi o único meio a registrar o treino: o canal oficial de mídia do Manchester United também esteve presente para filmar as atividades e os bastidores, como parte do conteúdo que o clube costuma publicar para seus torcedores.

Publicidade

Apesar de o operador garantir que respeitou as regras, as orientações da Autoridade de Aviação Civil britânica alertam contra filmagens em locais onde as pessoas têm uma expectativa razoável de privacidade, como residências e jardins particulares, já que isso pode configurar violação das leis de proteção de dados.

O episódio ganha ainda mais peso diante do pouco tempo de que Pochettino dispõe para conhecer seus jogadores e implementar suas ideias antes de seu primeiro teste, contra o Liverpool, no domingo, 22 de novembro, em Anfield, pela Premier League.

Publicidade

Enquanto o técnico argentino busca imprimir rapidamente sua marca, o drone ofereceu à torcida uma janela antecipada para seu novo projeto, mas, ao mesmo tempo, colocou à prova a privacidade do Manchester United antes de um dos confrontos mais difíceis do início de sua era.