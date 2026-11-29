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Para Mauricio Pochettino, os dois primeiros jogos à frente do Manchester United na Premier League foram um choque: duas partidas, nenhum gol marcado e oito sofridos, considerando a pesada derrota por 4 a 0 na semana passada, em Anfield, contra o Liverpool, e a derrota por 4 a 0 de ontem, em Old Trafford, contra o Brentford (que venceu no estádio dos Red Devils pela primeira vez em 89 anos). Entre as duas duras derrotas no campeonato, houve o empate por 2 a 2 com o Sporting de Lisboa na Champions League.

Os torcedores do Manchester United estão furiosos e vaiaram intensamente ontem, enquanto o fantasma do rebaixamento se torna uma ameaça concreta.

Depois da partida de ontem, Pochettino analisou a situação com as seguintes palavras: "É um momento difícil. Talvez vocês me perguntem se é mais difícil do que eu esperava. Minha resposta é sim. Nunca esperaríamos um resultado como esse. Precisamos reconhecer a nossa realidade. Sim, somos o Manchester United, mas não se vence apenas com o escudo e a história. Precisamos estar à altura do adversário em todos os aspectos e, para conquistar a vitória, temos de ser melhores do que eles. É um resultado extremamente doloroso".

O técnico argentino, que deixou o comando da seleção dos Estados Unidos para assumir o Manchester United, acrescentou: "Precisamos aprender com essa dor e tentar reerguer os jogadores. Perder duas vezes por 4 a 0 certamente não é um bom sinal. É difícil manter o otimismo. Estou muito decepcionado. Ao mesmo tempo, também sinto muita amargura pelos meus jogadores. Entendemos os torcedores, mas precisamos nos importar com a situação. Temos de permanecer unidos e coesos. O mais importante agora é concentrar todas as nossas energias em melhorar a situação. Sentimos o peso e a responsabilidade disso".