Manchester United parece morto e enterrado, mas vence após uma virada espetacular

A crise no Manchester United parece ter sido amenizada. O time do pressionado técnico Michael Carrick parecia caminhar para mais uma derrota na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, contra a Roma, mas reagiu após sair perdendo por 2 a 0 e venceu por 3 a 2. Um grande alívio para Carrick e seus jogadores.
A Roma não se importou com os problemas do Manchester United e abriu o placar aos 11 minutos. Matias Soule marcou após receber um passe na medida de Rodrigo Mora. A situação piorou para os donos da casa quando Ayden Heaven cometeu toque de mão dentro da área e Donyell Malen converteu o pênalti: 2 a 0.
Foi, portanto, um início desastroso para o Manchester United, que não conseguiu voltar rapidamente ao jogo. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes tentaram, mas sem sucesso. A Roma, que tinha em campo Malen, advertido com cartão amarelo por uma entrada dura, e Marten de Roon, chegou ao intervalo sem grandes dificuldades e lamentou quando Soule acertou a trave.
Depois do intervalo, o Manchester United teve um pênalti a seu favor após uma falta de Gianluca Mancini. Fernandes bateu no canto esquerdo e, para seu desespero, viu o goleiro Devis Vásquez escolher o lado certo. A arbitragem determinou que a cobrança fosse repetida, e Fernandes então marcou da marca do pênalti.
O time da casa passou a acreditar em um bom resultado e lamentou muito ao acertar a trave duas vezes em um curto intervalo. Uma finalização de Cunha foi defendida, e Harry Maguire recebeu cartão amarelo por uma falta dura.
O Manchester United continuou lutando e foi recompensado na reta final. Cunha empatou após passe de Fernandes e, três minutos depois, marcou também o gol da vitória. O Old Trafford foi à loucura com a improvável virada do pressionado time de Carrick. Nos acréscimos, Cunha ainda recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta.
Houve muita comemoração após o apito final. Enfim, os torcedores do Manchester United tinham novamente um motivo para ficar felizes. No sábado, o time terá um novo teste em casa, contra o Aston Villa, que perdeu por 3 a 0 para o Barcelona nesta terça-feira.