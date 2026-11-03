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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Rian Rosendaal
Traduzido por

Manchester United parece morto e enterrado, mas vence após uma virada espetacular

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
Tradição Linear
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A crise no Manchester United parece ter sido amenizada. O time do pressionado técnico Michael Carrick parecia caminhar para mais uma derrota na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, contra a Roma, mas reagiu após sair perdendo por 2 a 0 e venceu por 3 a 2. Um grande alívio para Carrick e seus jogadores.

A Roma não se importou com os problemas do Manchester United e abriu o placar aos 11 minutos. Matias Soule marcou após receber um passe na medida de Rodrigo Mora. A situação piorou para os donos da casa quando Ayden Heaven cometeu toque de mão dentro da área e Donyell Malen converteu o pênalti: 2 a 0.

Foi, portanto, um início desastroso para o Manchester United, que não conseguiu voltar rapidamente ao jogo. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes tentaram, mas sem sucesso. A Roma, que tinha em campo Malen, advertido com cartão amarelo por uma entrada dura, e Marten de Roon, chegou ao intervalo sem grandes dificuldades e lamentou quando Soule acertou a trave.

Depois do intervalo, o Manchester United teve um pênalti a seu favor após uma falta de Gianluca Mancini. Fernandes bateu no canto esquerdo e, para seu desespero, viu o goleiro Devis Vásquez escolher o lado certo. A arbitragem determinou que a cobrança fosse repetida, e Fernandes então marcou da marca do pênalti.

O time da casa passou a acreditar em um bom resultado e lamentou muito ao acertar a trave duas vezes em um curto intervalo. Uma finalização de Cunha foi defendida, e Harry Maguire recebeu cartão amarelo por uma falta dura.

Próximas partidas
ROM

ROM

Campeonato Italiano

07 de nov. de 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier League

08 de nov. de 2026

AVL

AVL

O Manchester United continuou lutando e foi recompensado na reta final. Cunha empatou após passe de Fernandes e, três minutos depois, marcou também o gol da vitória. O Old Trafford foi à loucura com a improvável virada do pressionado time de Carrick. Nos acréscimos, Cunha ainda recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta.

Houve muita comemoração após o apito final. Enfim, os torcedores do Manchester United tinham novamente um motivo para ficar felizes. No sábado, o time terá um novo teste em casa, contra o Aston Villa, que perdeu por 3 a 0 para o Barcelona nesta terça-feira. 

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