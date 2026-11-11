O Manchester United vai com tudo para contratar Mauricio Pochettino caso Michael Carrick seja demitido, informou o The Athletic na manhã desta quarta-feira. Já há um acordo pessoal com o técnico argentino.

Carrick está à frente da equipe em Old Trafford com contrato permanente desde o início desta temporada. Na temporada passada, conduziu o clube, como interino, a um excelente terceiro lugar na Premier League.

Nesta temporada, as coisas ainda não engrenaram. O clube ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League, na zona de rebaixamento. Na Champions League, está em 17º lugar entre os 36 participantes.

Depois de uma dolorosa derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, o técnico britânico recebeu três jogos para reverter a situação. No primeiro deles, perdeu por 2 a 0 para o Chelsea.

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Depois, o Manchester United conseguiu virar uma desvantagem de 2 a 0 contra a Roma na Champions League e venceu por 3 a 2. No último fim de semana, a equipe de Carrick buscou o empate duas vezes após sair atrás no placar, e o jogo contra o Aston Villa terminou em 4 a 4.

Isso não é suficiente para a diretoria do clube, que demitirá Carrick em breve. Pochettino será seu substituto. O acordo pessoal já foi alcançado; agora, falta apenas conseguir sua liberação da seleção dos Estados Unidos.

Isso será uma tarefa fácil para o clube de Manchester. Pochettino tem contrato com a federação americana até meados de 2030, mas conta com uma multa rescisória de cerca de nove milhões de euros.

Ex-técnico de Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea, Pochettino quer muito trabalhar em Old Trafford. Ele seria torcedor do clube desde sempre.