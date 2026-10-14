O Manchester United mantém, por enquanto, a confiança em Michael Carrick, segundo o jornalista Samuel Luckhurst, que acompanha de perto o clube e é considerado muito confiável. Ainda assim, a equipe já tem em vista um possível substituto caso a situação não melhore.

A temporada começou de forma desastrosa para o Manchester United. O clube ocupa atualmente a 13ª posição na Premier League, com seis pontos em seis jogos.

Na Liga dos Campeões, também perdeu sem oferecer resistência para o Atlético de Madrid na noite de terça-feira. Na competição, porém, o time venceu a primeira partida: 4 a 0 sobre o FC Sabah.

Em resumo, os resultados não são bons o suficiente, e o clube começa a avaliar alternativas com cautela. Segundo informações, Fabian Hürzeler é muito bem avaliado pela direção do Manchester United.

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O alemão de 33 anos é atualmente treinador do Brighton & Hove Albion. Com ele, o clube ocupa uma impressionante terceira posição na Premier League. Antes da pausa para os jogos das seleções, chegou a vencer o atual campeão Arsenal por 3 a 0.

Ainda assim, Carrick não parece perto de ser demitido. Ele ainda tem muito crédito pelo bom desempenho na temporada passada. Além disso, jogadores e torcedores acreditam que o elenco não foi reforçado o suficiente no último verão.