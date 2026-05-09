Manchester United e Sunderland empatam em partida repleta de jogadores holandeses

O Sunderland e o Manchester United não conseguiram marcar em uma partida decepcionante. Em um confronto com quatro holandeses no time titular, o placar continuava empatado em 0 a 0 ao final dos noventa minutos.

Pela equipe da casa, Robin Roefs estava, como sempre, no gol. Lutsharel Geertruida e Brian Brobbey também entraram em campo desde o início, assim como Joshua Zirkzee pelo Manchester United. Para este último, foi a primeira vez como titular desde dezembro do ano passado.

O Sunderland começou com tudo e se impôs logo no início da partida. Senne Lammens teve um bom reflexo na defesa do chute de Noah Sadiki, enquanto Amad Diallo, do outro lado, chutou para fora por pouco.

Os holandeses também tiveram chances sérias. Lammens chegou à bola um pouco antes de Brobbey, que, pouco depois, chutou para fora de um ângulo difícil. Zirkzee também esteve perto, mas sua cabeçada passou por cima do gol de Roefs.

Após o intervalo, o Manchester United parecia um pouco mais acordado, embora isso não tenha levado diretamente a grandes chances. Por outro lado, o Sunderland chegou perto do primeiro gol por duas vezes. Assim, Brobbey testou mais uma vez as reações de Lammens e Geertruida acertou a trave com um chute de fora da área.

No entanto, nenhuma das equipes conseguiu mandar a bola para o fundo da rede, o que fez com que o 0 a 0 fosse o resultado justo. Com isso, o Manchester United consolida um pouco a terceira colocação, enquanto o Sunderland está em décimo segundo e pode praticamente esquecer a disputa europeia.