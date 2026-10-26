Os problemas do Manchester United parecem cada vez maiores. Embora os comentaristas do Voetbalpraat, da ESPN, também acreditem que uma simples troca de treinador não seja a solução, um técnico holandês foi surpreendentemente sugerido: Arne Slot.

O Manchester United foi goleado pelo Bournemouth por 3 a 0 no domingo, em uma derrota especialmente dolorosa. Com isso, a equipe chegou a oito jogos sem vitória em todas as competições.

"Eles pagam dinheiro demais por jogadores medianos", avalia Kenneth Perez. "Já não conseguem contratar os grandes craques, mas precisam fazer as coisas de outro jeito. Talvez tenham até de começar a pensar de uma maneira completamente diferente."

Em seguida, Martijn Krabbendam faz uma sugestão surpreendente. "Sabe quem eles deveriam contratar? Arne Slot. Claro. Se Slot puder ir para lá, precisam demitir Carrick imediatamente."

"A estrutura do Manchester United, é claro, é muito pior do que a do Liverpool", alerta Sjoerd Mossou, que classifica o United como "o clube mais mal administrado do mundo". "É trágico o que está acontecendo com um clube tão bonito", também considera Perez.

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No início deste mês, foi anunciado que Slot, demitido pelo Liverpool, começou a trabalhar na UEFA. Na entidade europeia, ele passou a integrar o Technical Observer Group. O grupo tem a tarefa de analisar grandes jogos e acompanhar a evolução tática. Seus integrantes se concentram na Liga dos Campeões e na Eurocopa.

Isso, porém, não significa que ele não possa aceitar propostas para voltar a trabalhar como treinador de clube. "Você pode sair a qualquer momento, é um compromisso sem muitas obrigações", explicou recentemente Frank de Boer, que exerce a mesma função há algum tempo.