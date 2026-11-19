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O Manchester United planeja apoiar o novo técnico Mauricio Pochettino na janela de transferências de janeiro para tentar reverter a má campanha no campeonato. Reforços defensivos são prioridade, com Calvin Bassey e Antonee Robinson, do Fulham, além do zagueiro Jarrad Branthwaite, do Everton, entre os nomes considerados.

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Diretoria reage ao péssimo início no campeonato

Segundo a Sky Sports News, os dirigentes do Manchester United estão dispostos a reforçar a lateral esquerda, a zaga e o ataque nesta janela de inverno, após admitirem que faltou profundidade ao elenco depois da janela do meio do ano. Os planos de transferências já estavam definidos sob o comando de Michael Carrick antes de sua demissão na semana passada, após o pior início do United em uma temporada do campeonato em 40 anos. Pochettino será consultado nas próximas semanas para definir os alvos finais.

Defensores canhotos lideram busca por reforços

A reportagem afirma que o United prioriza um zagueiro canhoto, já que Lisandro Martinez entra no último ano de contrato e dificilmente receberá uma nova proposta, apesar da opção de prorrogação por 12 meses. O defensor Bassey, do Fulham, de 26 anos, tem se destacado apesar das dificuldades da equipe. Restam seis meses de seu contrato, além de uma opção de prorrogação para o clube, embora o técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, o considere um dos melhores do mundo e queira renovar seu vínculo. O Everton adota uma postura mais firme em relação a Branthwaite, alvo de longa data , de 24 anos, que tem contrato até 2030 após duas propostas de até £ 50 milhões terem fracassado em 2024.

Na lateral esquerda, posição em que cinco jogadores tiveram dificuldades desde que o United concentrou suas contratações no meio-campo durante a janela do meio do ano, a emissora observa que Robinson, do Fulham, de 29 anos, segue monitorado após ter trabalhado com Pochettino na seleção dos Estados Unidos. Alejandro Balde, do Barcelona, pode voltar a ser considerado se as condições agradarem a todas as partes, enquanto Rayan Ait-Nouri, do Manchester City, não é um alvo, e Lewis Hall, do Newcastle, segue como opção de longo prazo.

Lesão de Sesko motiva busca por atacante

Mais à frente, a publicação revela que o United buscará reforços para o ataque, já que o centroavante titular Benjamin Sesko ficará fora de ação pelo menos até janeiro. Embora o Manchester United tenha marcado sete gols em seus últimos dois jogos antes da pausa, a equipe sentiu falta de uma referência física no ataque. O atacante Dominic Calvert-Lewin, do Leeds United, despertou interesse, mas não se espera uma proposta, já que ele provavelmente permanecerá em Elland Road.

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Saídas em grande número parecem improváveis devido a lesões de longa duração e à necessidade de Pochettino ter tempo para avaliar o elenco. No entanto, Joshua Zirkzee continua a atrair interesse da Itália e pode sair se chegar uma proposta adequada e for encontrado um substituto para compor o elenco.

Decisões sobre contratos complicam reformulação do elenco

Além de planejar as contratações de janeiro, Pochettino terá de ajudar a administrar os contratos de vários jogadores experientes que entram em seus últimos seis meses no Manchester United. O capitão Bruno Fernandes, Harry Maguire e Luke Shaw estão perto do fim de seus vínculos, embora o United tenha opções de prorrogação por 12 meses nos contratos de Fernandes e Maguire. Eventuais saídas nesta janela de inverno poderão determinar até que ponto o clube reforçará o elenco do argentino quando a janela abrir.