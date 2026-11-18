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O Manchester United espera contratar vários jogadores na janela de transferências de inverno, segundo a Sky Sports. De acordo com o veículo britânico, Jarrad Branthwaite (ex-PSV) e Calvin Bassey (ex-Ajax) estão entre os principais nomes para preencher a vaga de zagueiro pelo lado esquerdo.

Após um início de temporada desastroso, o United decidiu recentemente dispensar Michael Carrick. Seu substituto é Mauricio Pochettino, que se despediu do cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos nesta madrugada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Haiti.

A Sky espera que Pochettino tenha influência na estratégia do United para a janela de transferências de inverno. Além de um zagueiro, o clube quer contratar um lateral-esquerdo e um atacante. Para a zaga, Branthwaite e Bassey parecem ser agora dois dos principais candidatos.

Bassey é uma opção atraente também por sua situação contratual. O vínculo do nigeriano, de 26 anos, com o Fulham termina no próximo verão europeu, embora o clube tenha a opção de prorrogá-lo por um ano. O técnico do Fulham, Álvaro Arbeloa, chamou Bassey, que nunca conseguiu se firmar plenamente no Ajax, de um dos melhores defensores do mundo.

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O interesse do United em Branthwaite, zagueiro do Everton, está longe de ser novidade. Os Red Devils tentam há algum tempo contratar o inglês de 24 anos, que foi emprestado ao PSV na temporada 2022/23. Com três jogos pela seleção, ele tem contrato até meados de 2030 e, por isso, corre o risco de custar caro demais, como nas temporadas anteriores.

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O interesse em Bassey e Branthwaite se deve, em grande parte, ao fato de ambos serem canhotos. O United considera a possibilidade de saída de Lisandro Martínez, cujo desempenho em campo nesta temporada está abaixo do esperado. Além disso, o ex-jogador do Ajax foi especialmente crítico em relação a Carrick, embora os dois tenham feito as pazes depois e o treinador tenha sido substituído por Pochettino.

Para a lateral esquerda, Lewis Hall é o nome dos sonhos. A contratação do inglês, porém, parece inviável. Hall tem contrato até meados de 2031 com o Newcastle United, onde é visto como peça fundamental. Os Magpies pediriam o equivalente a pelo menos 80 milhões de euros pelo jogador revelado pelo Chelsea.

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Além de Hall, Antonee Robinson também é monitorado de perto pelo United. O lateral-esquerdo de 29 anos do Fulham vem se destacando há algum tempo em Londres, onde tem contrato até meados de 2028. O americano deve custar bem menos e tem a vantagem de já ter trabalhado com Pochettino nos últimos anos.

Por fim, o United também espera trazer um novo atacante para Pochettino. Benjamin Sesko vem sofrendo com lesões, enquanto a expectativa é que Joshua Zirkzee seja vendido ou emprestado. A chegada de um novo atacante parece depender de Zirkzee, que já esteve perto de sair nas últimas janelas de transferências, mas acabou ficando em todas elas.