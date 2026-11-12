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Manchester United demite Michael Carrick com efeito imediato

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Michael Carrick não é mais o treinador do Manchester United, informou Fabrizio Romano na manhã desta quinta-feira. O técnico de 45 anos foi demitido devido ao início de temporada decepcionante, como o clube já confirmou.

A demissão de Carrick já era esperada havia algum tempo. Seu substituto também parece estar definido: Mauricio Pochettino deve recolocar o Manchester United nos trilhos.

Carrick assumiu o comando do Manchester United em caráter permanente nesta temporada. Na temporada passada, levou o clube a um bom terceiro lugar na Premier League como interino.

Nesta temporada, porém, o Manchester United atravessa uma fase dramática. Nas últimas semanas, a situação não melhorou.

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O gigante inglês ocupa atualmente o 18º lugar na Premier League, na zona de rebaixamento. Na Champions League, o Manchester United está em 17º lugar entre os 36 participantes.

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Pouco depois da informação divulgada em primeira mão por Romano, o Manchester United fez a confirmação oficial. Os Red Devils já têm um acordo pessoal com Pochettino há algum tempo, mas o comunicado ainda não menciona o assunto.

Pochettino tem contrato com a federação dos Estados Unidos até meados de 2030, mas conta com uma cláusula de rescisão de cerca de nove milhões de euros.

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A expectativa, portanto, é que o Manchester United consiga resolver tudo rapidamente. Pochettino poderia estrear como treinador do clube contra o Liverpool, em Anfield, no dia 22 de novembro.

Carrick pode procurar um novo desafio. Anteriormente, comandou o Middlesbrough na segunda divisão da Inglaterra.