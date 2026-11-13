Manchester United dá a Pochettino uma nova chance na Inglaterra

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Mauricio Pochettino é o novo técnico do Manchester United, anunciou oficialmente o gigante inglês. O treinador argentino substitui Michael Carrick, demitido na quinta-feira após um início de temporada decepcionante.

Até agora, Pochettino comandava a seleção dos Estados Unidos. Graças a uma cláusula de saída de mais de 10 milhões de euros, ele pode assumir o Manchester United antes do fim de seu vínculo. O treinador começará oficialmente no clube em 18 de novembro.

"O argentino é conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e de alta intensidade, pela dedicação à construção de equipes fortes e unidas e por seu excelente histórico no desenvolvimento individual de jogadores", diz o site do clube.

O treinador argentino já conhece a Premier League. Na Inglaterra, comandou Southampton, Tottenham Hotspur e Chelsea. Com o Tottenham, chegou à final da Liga dos Campeões em 2019, após derrotar o Ajax no último instante da semifinal.

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Com os Estados Unidos, Pochettino chegou às oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe ficou fora das quartas após uma dolorosa derrota por 4 a 1 para a Bélgica.

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Pochettino terá a tarefa de tirar o Manchester United da crise. O gigante em decadência ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League. Foi sobretudo por isso que a diretoria demitiu Carrick.

Na temporada passada, Carrick ainda levou o Manchester United ao terceiro lugar e a uma vaga na Liga dos Campeões. Em parte por isso, havia muito otimismo para esta temporada, mas ele não se refletiu em campo. A equipe venceu apenas uma vez no campeonato e também vai mal na Liga dos Campeões.

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Diante da sequência ruim, a diretoria decidiu dar novos ares a Old Trafford. Pochettino começará com um desafio difícil: após a pausa para as seleções, enfrentará o Liverpool em Anfield.

Pochettino já havia dito que gostaria de voltar a trabalhar na Inglaterra. O treinador de 54 anos também passou por Espanyol e Paris Saint-Germain.

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A estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões será em 25 de novembro. Na ocasião, o Manchester United, que atravessa dificuldades, visitará o Sporting Portugal.