United mira Bassey para resolver crise na defesa
O United iniciou conversas para entender as condições de uma possível negociação por Bassey em janeiro, segundo The Athletic. O capitão do Fulham surgiu como um dos principais candidatos a reforçar uma defesa que tem enfrentado muitas dificuldades nesta temporada.
O United sofreu mais quatro gols contra o Liverpool no último fim de semana, e apenas o Crystal Palace tem uma campanha defensiva pior na Premier League. Em 19º lugar após 11 jogos, o clube planeja dar forte respaldo ao técnico Pochettino quando a janela de transferências de inverno abrir.
Embora Jarrad Branthwaite, do Everton, e Nathan Collins, do Brentford, também estejam na lista de alvos do United, Bassey agora é uma prioridade. Seu contrato atual com o Fulham termina no verão, mas o clube tem a opção de prorrogá-lo por 12 meses.
Bassey fala sobre seu futuro no Fulham
Tirar Bassey do oeste de Londres não será simples, já que o Fulham negocia ativamente um novo contrato com seu capitão. O ex-defensor do Rangers mostrou seu valor na tarde de sábado, com mais uma boa atuação no empate do Fulham por 1 a 1 com o Manchester City no Etihad Stadium.
Questionado sobre seu futuro após o apito final, Bassey admitiu que deseja resolver sua situação contratual em breve e elogiou o ambiente no clube.
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"Claro [é algo que queremos resolver rapidamente]", disse Bassey à TNT Sports. "Estamos negociando, ainda estamos conversando. É um lugar incrível para estar, me adaptei bem e o técnico depositou muita confiança em mim. É bom estar aqui e espero que vejamos o que acontece com as negociações."
Pochettino planeja reformulação mais ampla do elenco em janeiro
Contratar um novo zagueiro é apenas uma parte dos planos do United para reforçar o elenco no inverno. Pochettino também deverá receber respaldo no mercado para buscar um lateral-esquerdo e um atacante enquanto tenta tirar o clube da zona de rebaixamento.
Para a lateral esquerda, Maxi Araujo, do Sporting, foi identificado como uma possível opção. O defensor do Barcelona Alejandro Balde também está aberto a uma transferência, já que suas perspectivas de atuar no time principal na Espanha não melhoraram desde o verão.
Encontrar um novo atacante, porém, pode ser mais difícil. The Athletic informa que o Manchester United não deve tentar contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco e dos Estados Unidos, enquanto Dominic Calvert-Lewin, alvo anterior, saiu do mercado após assinar um novo contrato com o Leeds United.
O que vem pela frente para o United e Bassey?
Apesar dos esforços do Fulham para renovar o contrato de seu capitão, o United mantém a esperança de tirar Bassey do oeste de Londres em janeiro. Muito dependerá do andamento das negociações no Craven Cottage nas próximas semanas. Com a janela de inverno se aproximando rapidamente, Pochettino e a diretoria do clube precisam agir depressa para definir seus alvos.