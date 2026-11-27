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O Manchester United abriu conversas para avaliar uma transferência de Calvin Bassey, capitão do Fulham, em janeiro, na tentativa de recuperar sua campanha na Premier League. Com o time de Mauricio Pochettino na zona de rebaixamento, o clube se prepara para buscar reforços em várias posições na janela de inverno, enquanto Bassey negocia seu futuro no oeste de Londres.

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United mira Bassey para resolver crise na defesa

O United iniciou conversas para entender as condições de uma possível negociação por Bassey em janeiro , segundo The Athletic. O capitão do Fulham surgiu como um dos principais candidatos a reforçar uma defesa que tem enfrentado muitas dificuldades nesta temporada.

O United sofreu mais quatro gols contra o Liverpool no último fim de semana, e apenas o Crystal Palace tem uma campanha defensiva pior na Premier League. Em 19º lugar após 11 jogos, o clube planeja dar forte respaldo ao técnico Pochettino quando a janela de transferências de inverno abrir.

Embora Jarrad Branthwaite, do Everton, e Nathan Collins, do Brentford, também estejam na lista de alvos do United, Bassey agora é uma prioridade. Seu contrato atual com o Fulham termina no verão, mas o clube tem a opção de prorrogá-lo por 12 meses.

Bassey fala sobre seu futuro no Fulham

Tirar Bassey do oeste de Londres não será simples, já que o Fulham negocia ativamente um novo contrato com seu capitão. O ex-defensor do Rangers mostrou seu valor na tarde de sábado, com mais uma boa atuação no empate do Fulham por 1 a 1 com o Manchester City no Etihad Stadium.

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Questionado sobre seu futuro após o apito final, Bassey admitiu que deseja resolver sua situação contratual em breve e elogiou o ambiente no clube.

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"Claro [é algo que queremos resolver rapidamente]", disse Bassey à TNT Sports. "Estamos negociando, ainda estamos conversando. É um lugar incrível para estar, me adaptei bem e o técnico depositou muita confiança em mim. É bom estar aqui e espero que vejamos o que acontece com as negociações."

Pochettino planeja reformulação mais ampla do elenco em janeiro

Contratar um novo zagueiro é apenas uma parte dos planos do United para reforçar o elenco no inverno. Pochettino também deverá receber respaldo no mercado para buscar um lateral-esquerdo e um atacante enquanto tenta tirar o clube da zona de rebaixamento.

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Para a lateral esquerda, Maxi Araujo, do Sporting, foi identificado como uma possível opção. O defensor do Barcelona Alejandro Balde também está aberto a uma transferência , já que suas perspectivas de atuar no time principal na Espanha não melhoraram desde o verão.

Encontrar um novo atacante, porém, pode ser mais difícil. The Athletic informa que o Manchester United não deve tentar contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco e dos Estados Unidos, enquanto Dominic Calvert-Lewin, alvo anterior, saiu do mercado após assinar um novo contrato com o Leeds United.

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O que vem pela frente para o United e Bassey?

Apesar dos esforços do Fulham para renovar o contrato de seu capitão, o United mantém a esperança de tirar Bassey do oeste de Londres em janeiro. Muito dependerá do andamento das negociações no Craven Cottage nas próximas semanas. Com a janela de inverno se aproximando rapidamente, Pochettino e a diretoria do clube precisam agir depressa para definir seus alvos.