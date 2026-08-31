Joshua Zirkzee não vê com bons olhos uma transferência para a Fiorentina, garante o especialista em mercado Fabrizio Romano. Segundo Gianluca Di Marzio, a Juventus agora está em melhor posição para tirar o atacante do Manchester United.

A Fiorentina queria contratar Zirkzee por empréstimo até o fim da temporada e, para isso, pagar cinco milhões de euros. Além disso, foi proposta uma opção de compra de 30 milhões de euros. Ao que tudo indica agora, o atacante deve ignorar o clube da Serie A.

Moise Kean parece trocar a Juventus pelo Como, enquanto Jonathan David é monitorado pelo Atlético de Madrid. Por isso, o gigante italiano busca reforços para o setor ofensivo. Segundo Romano, também já houve contato com o atacante Nick Woltemade, do Newcastle United.

Di Marzio informa que a Juventus abriu conversas com o Manchester United por Zirkzee e está disposta a pagar 2,5 milhões de euros por um empréstimo. Além disso, o clube pretende incluir uma opção de compra de 30 milhões de euros no acordo.

O Manchester United, por enquanto, pede um valor de 35 milhões de euros. Esse montante inclui a taxa de empréstimo e o valor total da transferência, caso Zirkzee deixe o clube em definitivo no próximo ano.

A Juventus tem até terça-feira às 20h para chegar a um acordo com o Manchester United. Isso porque a janela de transferências de verão da Serie A se fecha nesse horário.

Zirkzee é claramente reserva no Manchester United. Nas duas primeiras partidas do campeonato nesta temporada, contra Hull City e Ipswich Town, o atacante permaneceu no banco.