O Manchester United estuda a possibilidade de contratar um dos atacantes da seleção da Inglaterra, no âmbito da busca do clube por reforços para o seu setor ofensivo, durante a janela de transferências de inverno em janeiro.

Trata-se de Dominic Calvert-Lewin, atacante do Leeds United, mas o jornal britânico "Daily Mail Sport" considera que concluir o negócio será difícil, por causa da forte concorrência entre os dois clubes.

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Calvert-Lewin reviveu a carreira com o Leeds United, após ter se juntado à equipe durante o verão de 2025 em uma transferência livre, depois de um último período repleto de lesões no Everton.

O jogador, de 29 anos, marcou 20 gols em 49 partidas com o Leeds, entre eles cinco gols em dez partidas no início da atual temporada. Também marcou um gol contra o Manchester United, quando o confronto entre as duas equipes terminou empatado em 1 a 1, no começo deste mês.

Suas atuações lhe renderam uma convocação para a seleção da Inglaterra, durante a última data Fifa, encerrando uma ausência de cinco anos da seleção nacional.

Calvert-Lewin disputou 43 partidas na Premier League com a camisa do Leeds, sendo 38 delas como titular, e tem contrato com o clube até 2028.

A crise do United

O Manchester United busca uma solução para a crise no ataque, depois de a equipe ficar sem um centroavante de ofício disponível, após o afastamento de Benjamin Sesko dos gramados até janeiro, pelo menos, por causa de uma lesão na perna.

O técnico Michael Carrick recorreu a escalar o ponta Bryan Mbeumo na posição de centroavante, já que o jogador começou as cinco últimas partidas em todas as competições nessa função, depois de a confiança do treinador no atacante holandês Joshua Zirkzee ter diminuído.

A histórica rivalidade entre Manchester United e Leeds United havia ficado evidente no verão passado, quando o goleiro Karl Darlow se tornou o primeiro jogador a se transferir do Leeds para o Manchester United desde Alan Smith, em 2004.

O Leeds se recusou a mencionar o Manchester United em seu comunicado, que confirmou a saída de Darlow com o fim de seu contrato, limitando-se a dizer que o jogador "desejava explorar um desafio diferente".

Eric Cantona e Rio Ferdinand estão entre os nomes mais destacados que se transferiram do Leeds United para o Manchester United, em negociações que deixaram sua marca na história dos dois clubes.