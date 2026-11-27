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O Manchester United acionou a extensão de um ano no contrato de Bruno Fernandes para manter o capitão no clube até 2028. A medida impede que clubes do exterior o procurem em janeiro, mas ainda há dúvidas sobre seu futuro a longo prazo e sua condição física para o fim de semana.

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United aciona extensão de contrato de Fernandes

O United acionou a cláusula de extensão de um ano no contrato do jogador de 32 anos, segundo a BBC. O vínculo terminaria no próximo verão, mas as duas partes concordaram que estendê-lo até 2028 atende aos interesses de ambas.

A decisão protege o valor do jogador para o clube antes da abertura da janela de transferências de inverno, em 1º de janeiro. Com o ano adicional de contrato, o United também poderá exigir uma quantia pela transferência caso o meio-campista saia no próximo verão. As conversas sobre um novo acordo de longo prazo seguem suspensas, como Fernandes confirmou na terça-feira. A expectativa é que as negociações sejam retomadas quando o United melhorar sua atual posição no campeonato.

Negociação do passado ainda repercute

A incerteza sobre o futuro de Fernandes persiste desde o verão de 2025. Na ocasião, o Manchester United estava disposto a negociar seu capitão após receber uma oferta elevada do Al Hilal, da liga saudita.

Fernandes acabou optando por permanecer em Manchester depois de conversar sobre a proposta com sua esposa. O episódio, porém, deixou marcas: mais tarde, o meio-campista admitiu que o "machucou" saber que o clube estava disposto a vendê-lo. Apesar do atrito, sua vontade de conquistar títulos permanece. Na terça-feira, ele reiterou que ainda tem a ambição de ganhar os principais troféus do futebol.

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Recorde e dúvidas sobre a condição física

Fernandes é uma figura fundamental desde que chegou do Sporting, em janeiro de 2020, por 47 milhões de libras. Em 343 jogos pelo United, o meia marcou 115 gols.

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Sua influência chegou ao auge na temporada passada, quando ele bateu o recorde de assistências da Premier League e conquistou todos os prêmios individuais de jogador do ano, enquanto o United terminou em terceiro lugar. Recentemente, voltou a mostrar sua qualidade ao marcar os dois gols no empate por 2 a 2 na Champions League contra o Sporting, seu ex-clube.

Fernandes, porém, voltou daquela viagem pela Europa com uma virose e não treinou na sexta-feira . O técnico Mauricio Pochettino afirmou: "Vamos avaliá-lo ao longo do dia e, amanhã, ver como ele estará ao acordar. Não vamos correr nenhum risco."

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Jogo contra o Brentford e conversas sobre o futuro

Pochettino tomará a decisão final sobre a disponibilidade do capitão na manhã de sábado, antes do confronto do United com o Brentford pela Premier League. Como o técnico não quer arriscar a condição física do jogador, Fernandes segue como dúvida para a partida.

Por enquanto, a extensão de um ano dá mais tempo às duas partes. A permanência de Fernandes no United ou sua saída no próximo verão dependerá muito do que acontecer nos próximos meses.