Manchester City x C Napoli: prévia da Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Etihad Stadium

O Manchester City recebe o Napoli no Etihad Stadium nesta terça-feira, pela fase de liga da Champions League. Kevin De Bruyne retorna ao estádio onde passou dez anos. A partida começa às 16h no horário EST e às 20h no horário GMT. O City ocupa a sétima posição na fase de liga, com nove pontos, enquanto o Napoli está em 27º, com apenas três pontos após quatro jogos.

City volta à Champions após sequência ruim sem vitórias na Premier League

O City perdeu o rumo nas últimas semanas. O time de Enzo Maresca começou a temporada com uma sequência de vitórias, mas agora está há quatro jogos sem vencer na Premier League. O mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Fulham, no qual um gol de Erling Haaland foi anulado de forma controversa, após três derrotas seguidas. O City sofreu 14 gols nos últimos sete jogos em todas as competições no Etihad Stadium. É um problema que Enzo Maresca precisará resolver e uma fragilidade que um ex-ídolo do clube poderá explorar.

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Napoli aposta em De Bruyne

O Napoli chega em uma situação razoável após vencer o Torino por 1 a 0 no sábado. No entanto, o time de Massimiliano Allegri ocupa a 27ª posição na fase de liga e amarga o oitavo lugar na Serie A, apesar de ter conquistado o título em 2024-25 sob o comando de Antonio Conte. Os visitantes perderam cinco dos últimos sete jogos fora de casa em todas as competições, então algo terá de mudar.

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Estatísticas e desfalques

O Manchester City sofreu gols nos últimos sete jogos em casa, considerando todas as competições.

O City não contará com o ponta Antoine Semenyo, lesionado, enquanto Matheus Nunes é dúvida.

O Napoli não contará com o defensor Giovanni Di Lorenzo nem com Rafa Marin, suspenso.

Prováveis escalações

City (4231): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4231): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

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