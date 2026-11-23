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Alvaro Arbeloa está satisfeito com os zagueiros David Affengruber e Calvin Bassey.

O técnico espanhol do Fulham declarou à Sky Sport após o empate por 1 a 1 no campo do Manchester City, no último sábado: "Eu disse a eles que pareciam Franco Baresi e Paolo Maldini. Que dupla! Fizeram um ótimo trabalho, defendendo com agressividade quando era preciso pressionar e ajudando um ao outro quando tínhamos de defender em bloco baixo. Estão entre os melhores zagueiros do campeonato e também do mundo".

"Mesmo sabendo que havíamos perdido os últimos 20 jogos contra nossos adversários, eu disse aos meus jogadores que desta vez poderíamos conseguir. E, de fato, jogamos muito bem. Consegui vencer neste estádio este ano (em março passado, pela Champions League, com o Real Madrid, nota da redação)".

Para o Fulham, foi o quinto jogo consecutivo sem derrota na Premier League, após as vitórias por 1 a 0 sobre Hull e Coventry e os empates por 1 a 1 com Aston Villa, Newcastle e Manchester City. O time comandado pelo italiano Enzo Maresca criou apenas duas chances claras de gol e não conseguiu fazer o centroavante norueguês Erling Haaland balançar a rede. Ele é o artilheiro do campeonato, com 9 gols.

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Eleito o melhor jogador da partida, o austríaco David Affengruber (nascido em 2001) chegou na última janela de transferências do meio do ano, vindo do Elche, da Espanha, por 12 milhões de euros.

Calvin Bassey, que completará 27 anos em 31 de dezembro, tem contrato até o fim desta temporada, mas o Fulham possui uma opção para prorrogar o vínculo do jogador ítalo-nigeriano nascido em Aosta por mais uma temporada.