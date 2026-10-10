Manchester City, tentativa no apagar das luzes: uma multa para evitar o rebaixamento

Antes da sentença da Comissão Independente, o Manchester City e a Premier League haviam iniciado negociações reservadas para tentar chegar a um acordo e evitar sanções esportivas extremas, como o rebaixamento ou a cassação de títulos, como revela a Bloomberg. A proposta em pauta previa o pagamento de uma multa de altíssimo perfil, uma solução que permitiria ao clube encerrar o caso sem implicar qualquer admissão formal ou legal de culpa.





A ESCOLHA - Mas a cúpula da Etihad recusou qualquer tipo de compromisso que pudesse sequer arranhar sua linha de defesa. Para reivindicar total alheamento às acusações e reafirmar a própria inocência, a diretoria do Manchester City interrompeu as negociações, escolhendo rejeitar a sanção econômica para partir para o confronto direto. Um movimento intransigente que antecedeu o recurso oficial protocolado em 1º de outubro de 2026 e que agora expõe o clube às pesadas decisões da justiça esportiva.