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O Manchester City voltou a deixar pontos importantes pelo caminho na Premier League neste sábado. A equipe do técnico Enzo Maresca não passou de um empate por 1 a 1 com o Fulham em casa. Os visitantes pareciam a caminho de uma surpresa no Etihad Stadium durante boa parte da partida. Rodrigo Muniz abriu o placar, mas Elliot Anderson marcou com um belo voleio no segundo tempo e definiu o resultado. Na primeira etapa, Erling Haaland teve um gol anulado em uma decisão controversa.

O Manchester City entrou em campo sob pressão. O clube inglês havia perdido os três últimos jogos pela Premier League e começou o confronto com o Fulham a seis pontos do líder Arsenal. Após a derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, Maresca fez três mudanças e colocou Nico O'Reilly, Ayyoub Bouaddi e Phil Foden entre os titulares. Pelo Fulham, os ex-defensores do Ajax Calvin Bassey e Kenny Tete começaram jogando.

O time da casa tentou tomar a iniciativa nos primeiros minutos, mas encontrou uma defesa bem organizada do Fulham. David Affengruber fez um bloqueio importante para impedir uma chance de O'Reilly, enquanto Haaland também teve uma finalização bloqueada. Do outro lado, o Fulham não se deixou encurralar e buscou o ataque com frequência.

A postura rendeu um gol surpreendente aos 16 minutos. Oscar Bobb, que defendia o Fulham contra seus ex-companheiros de equipe naquela tarde, serviu Muniz após uma bela jogada. O atacante brasileiro não hesitou e mandou a bola para o alto das redes, de dentro da área: 0 a 1.

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O Manchester City achou que havia empatado poucos minutos depois. Aos 25, Haaland superou Bernd Leno na segunda tentativa, após o goleiro não conseguir segurar a primeira finalização. O árbitro Tom Bramall, porém, anulou o gol por entender que o norueguês havia tirado a bola das mãos de Leno, decisão posteriormente confirmada pelo VAR. O lance foi extremamente questionável, já que o goleiro ainda não parecia ter segurado a bola com firmeza.

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A anulação do empate causou grande frustração no time da casa, que continuou com dificuldades para pressionar o Fulham. Haaland ainda teve duas ótimas chances, mas primeiro chutou muito por cima e depois mandou outra finalização para fora. Na outra ponta, Gianluigi Donnarumma precisou intervir quando Bobb aproveitou uma falha da defesa. No intervalo, a torcida acompanhou a saída dos jogadores do City sob vaias.

Maresca decidiu não fazer substituições no intervalo, mas viu sua equipe voltar do vestiário com mais energia. Foden obrigou Affengruber a fazer um bloqueio importante, e o time da casa passou a empurrar o Fulham cada vez mais para trás. Aos 57 minutos, veio o merecido empate: Sander Berge afastou um escanteio cobrado por Foden, e Anderson acertou um belo voleio na sobra para marcar: 1 a 1.

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Foi o primeiro gol de Anderson na Premier League com a camisa do Manchester City. O meio-campista passou a jogar com visível confiança e chegou perto de marcar o segundo, mas sua finalização saiu à esquerda da trave de Leno. Uma jogada promissora em que Haaland o serviu também não resultou em outro gol.

O Fulham, por sua vez, não se rendeu à pressão crescente dos donos da casa. Após um ótimo passe de Berge, Muniz teve uma grande chance de marcar seu segundo gol, mas Donnarumma fez uma boa defesa rasteira no canto. Pouco depois, o goleiro italiano voltou a se destacar com uma excelente defesa em uma finalização do ex-jogador do Ajax Calvin Bassey.

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Nos minutos finais, Maresca tentou buscar a vitória com as entradas de Rayan Cherki, Josko Gvardiol e Allan, entre outros, mas o segundo gol não saiu. Assim, chegou ao fim uma sequência de 17 vitórias consecutivas do City sobre o Fulham na Premier League. A equipe de Maresca evitou a quarta derrota seguida na competição, mas perdeu o segundo lugar para o Brighton & Hove Albion.