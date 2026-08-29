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Manchester City quer quebrar o recorde de transferência da Holanda por Cody Gakpo

Mercado da bola
Manchester City
Liverpool
C. Gakpo
Premier League

O Manchester City parece estar cada vez mais perto da contratação de Cody Gakpo. O gigante inglês já chegou a um acordo pessoal com o estafe do atacante holandês e agora está prestes a apresentar uma oferta milionária ao Liverpool.

O City estaria preparando uma proposta no valor de 85 milhões de libras, o equivalente a pouco mais de 99 milhões de euros. Com isso, o clube quer abrir as negociações com o Liverpool, enquanto o próprio Gakpo já manifestou sua preferência por uma transferência para o Manchester City.

Caso Gakpo realmente se transfira por esse valor para o The Citizens, a negociação se tornará de imediato a transferência mais cara da história envolvendo um jogador holandês. Esse posto ainda pertence a Frenkie de Jong, que trocou o Ajax pelo Barcelona em 2019 por 75 milhões de euros, mais até 11 milhões de euros em bônus.

No entanto, o Liverpool ainda não deu sinal verde para a saída. O campeão inglês só pretende liberar Gakpo quando encontrar primeiro um substituto adequado para o atacante.

O Liverpool já havia chegado antes a um acordo com o Paris Saint-Germain pela contratação de Bradley Barcola. O francês deve chegar por um valor de até 123 milhões de libras, sendo 106 milhões de libras fixos e mais 17 milhões de libras em bônus. Além disso, os The Reds ainda querem contratar mais um ponta.

Ismaïla Sarr é um nome fortemente cotado no Liverpool para isso. O gigante inglês tem interesse no atacante do Crystal Palace e, segundo Fabrizio Romano, já fez uma oferta de cerca de 50 milhões de libras, o equivalente a pouco mais de 58 milhões de euros.

Para o Manchester City, Gakpo é interessante por causa de sua versatilidade. O internacional holandês de 27 anos pode atuar pelos dois lados do campo e também pode ser utilizado como centroavante.


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