Manchester City pode se considerar sortudo por vitória suada na Alemanha

O Manchester City conquistou uma vitória muito suada na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira. Fora de casa, na Alemanha, o RB Leipzig não foi inferior, mas os ingleses foram bem mais eficientes e levam os três pontos para o Etihad graças ao gol da vitória marcado por Erling Braut Haaland no fim: 2 a 3.

A primeira chance clara da partida foi de Rayan Cherki. Após um belo passe de Enzo Fernández, o meia finalizou rente à trave do gol da equipe do leste da Alemanha.

Por um momento, o goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, quase sofreu um gol bobo ao não conseguir segurar um chute forte de Antonio Nusa. Para seu grande alívio, a bola passou por muito pouco e caiu sobre a rede pelo lado de fora.

De todo modo, o lance deu confiança ao Leipzig. A equipe do técnico Martin Demichelis também quase abriu o placar com um chute de longe de Christoph Baumgartner e estava bem organizada defensivamente. O City tinha muita dificuldade para superar a defesa alemã.

Foi sintomático, portanto, que o City tenha assumido a liderança do placar na Red Bull Arena graças a um gol contra. Um passe em profundidade de Fernández chegou ao lado esquerdo da área, onde Nico O’Reilly cruzou de primeira, e Castello Lukeba, em uma jogada inexplicável, mandou a bola para o próprio gol.

O Leipzig merecia mais do que estar atrás no placar e conseguiu empatar logo após o intervalo. Donnarumma ainda fez uma bela defesa, esticando-se para impedir um chute potente de Baumgartner, mas, pouco depois, os donos da casa marcaram. Donnarumma esperava um cruzamento de Baku, que percebeu isso e surpreendeu completamente o italiano no canto mais próximo: 1 a 1.

Os alemães também chegaram muito perto do 2 a 1 com Ezechiel Banzuzi, ex-jogador da seleção holandesa sub-21, mas sua finalização passou a centímetros da trave, pelo lado de fora. Em um segundo tempo eletrizante, o City logo puniu o desperdício com uma cabeçada certeira de Fernández após passe de Iliman Ndiaye.

O City, porém, não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Nusa, o grande destaque do primeiro tempo, recebeu passe de Christopher Nkunku e bateu de esquerda com precisão no canto mais distante, sem dar chance a Donnarumma. Ainda assim, o City levou a melhor. Haaland se esticou para completar, na segunda trave, um cruzamento de Elliott Anderson: 2 a 3.