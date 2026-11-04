Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Manchester City pode se considerar sortudo pela vitória suada na Alemanha

Leipzig x Manchester City
Leipzig
Manchester City
Liga dos Campeões
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O Manchester City conquistou uma vitória muito suada na Champions League na noite de quarta-feira. Fora de casa, na Alemanha, o RB Leipzig não ficou atrás, mas os ingleses foram bem mais eficientes e levam os três pontos para o Etihad graças ao gol da vitória marcado por Erling Braut Haaland nos minutos finais: 2 a 3. O City agora tem nove pontos em quatro jogos, enquanto o Leipzig soma três, assim como o Feyenoord, entre outros.

A primeira chance real da partida foi de Rayan Cherki. Após um belo passe de Enzo Fernández, o meia chutou rente à trave do gol dos alemães orientais.

Por um momento, o goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, correu o risco de sofrer um gol bastante bobo ao não conseguir segurar um chute forte de Antonio Nusa. Para seu grande alívio, a bola caiu por muito pouco em cima da rede.

De todo modo, o lance deu confiança ao Leipzig. A equipe do técnico Martin Demichelis quase abriu o placar novamente em um chute de longe de Christoph Baumgartner e, na defesa, estava bem organizada. O City tinha muita dificuldade para superar a barreira alemã.

Próximas partidas
RBL

RBL

Bundesliga

07 de nov. de 2026

FCA

FCA

NFO

NFO

Premier League

07 de nov. de 2026

MCI

MCI

Foi significativo, portanto, que o City tenha assumido a liderança do placar na Red Bull Arena graças a um gol contra. Um lançamento de Fernández chegou ao lado esquerdo da área, onde Nico O’Reilly cruzou de primeira, e Castello Lukeba, em um lance inexplicável, mandou a bola para o próprio gol.

O Leipzig merecia mais do que estar em desvantagem e, num primeiro momento, voltou a ser frustrado por Donnarumma, que se esticou para defender um chutaço de Baumgartner. Pouco depois, porém, o Leipzig conseguiu marcar. Donnarumma esperava o cruzamento de Ridle Baku, que percebeu isso e surpreendeu completamente o italiano com um chute no canto próximo: 1 a 1.

Os alemães também chegaram muito perto do 2 a 1 com Ezechiel Banzuzi, ex-jogador da seleção sub-21 da Holanda, mas sua tentativa passou a centímetros da trave, pelo lado de fora. No movimentado segundo tempo, o City rapidamente puniu a chance perdida com uma cabeçada firme de Fernández, após passe de Iliman Ndiaye.

O City, porém, não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Nusa, o grande destaque do primeiro tempo, recebeu passe de Christopher Nkunku e finalizou com a esquerda no canto oposto, sem chances para Donnarumma. Ainda assim, o City levaria a melhor. Haaland se esticou na segunda trave para completar um cruzamento de Elliott Anderson: 2 a 3.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google