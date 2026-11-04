Manchester City pode se considerar sortudo pela vitória suada na Alemanha

O Manchester City conquistou uma vitória muito suada na Champions League na noite de quarta-feira. Fora de casa, na Alemanha, o RB Leipzig não ficou atrás, mas os ingleses foram bem mais eficientes e levam os três pontos para o Etihad graças ao gol da vitória marcado por Erling Braut Haaland nos minutos finais: 2 a 3. O City agora tem nove pontos em quatro jogos, enquanto o Leipzig soma três, assim como o Feyenoord, entre outros.

A primeira chance real da partida foi de Rayan Cherki. Após um belo passe de Enzo Fernández, o meia chutou rente à trave do gol dos alemães orientais.

Por um momento, o goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, correu o risco de sofrer um gol bastante bobo ao não conseguir segurar um chute forte de Antonio Nusa. Para seu grande alívio, a bola caiu por muito pouco em cima da rede.

De todo modo, o lance deu confiança ao Leipzig. A equipe do técnico Martin Demichelis quase abriu o placar novamente em um chute de longe de Christoph Baumgartner e, na defesa, estava bem organizada. O City tinha muita dificuldade para superar a barreira alemã.

Foi significativo, portanto, que o City tenha assumido a liderança do placar na Red Bull Arena graças a um gol contra. Um lançamento de Fernández chegou ao lado esquerdo da área, onde Nico O’Reilly cruzou de primeira, e Castello Lukeba, em um lance inexplicável, mandou a bola para o próprio gol.

O Leipzig merecia mais do que estar em desvantagem e, num primeiro momento, voltou a ser frustrado por Donnarumma, que se esticou para defender um chutaço de Baumgartner. Pouco depois, porém, o Leipzig conseguiu marcar. Donnarumma esperava o cruzamento de Ridle Baku, que percebeu isso e surpreendeu completamente o italiano com um chute no canto próximo: 1 a 1.

Os alemães também chegaram muito perto do 2 a 1 com Ezechiel Banzuzi, ex-jogador da seleção sub-21 da Holanda, mas sua tentativa passou a centímetros da trave, pelo lado de fora. No movimentado segundo tempo, o City rapidamente puniu a chance perdida com uma cabeçada firme de Fernández, após passe de Iliman Ndiaye.

O City, porém, não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Nusa, o grande destaque do primeiro tempo, recebeu passe de Christopher Nkunku e finalizou com a esquerda no canto oposto, sem chances para Donnarumma. Ainda assim, o City levaria a melhor. Haaland se esticou na segunda trave para completar um cruzamento de Elliott Anderson: 2 a 3.