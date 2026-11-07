O Manchester City sofreu neste sábado sua terceira derrota consecutiva na Premier League. A equipe do técnico Enzo Maresca não conseguiu superar o início fulminante do Nottingham Forest e perdeu por 3 a 1. Justamente o ex-atacante do City Liam Delap teve papel decisivo na vitória do Forest, com dois gols. A distância do City para o líder Arsenal agora é de seis pontos e, além disso, o Brighton pode empurrar a equipe para a terceira posição neste fim de semana. O Forest sobe para o 16º lugar, o que significa que o Manchester United, com um jogo a menos, agora ocupa a 18ª posição.

A partida mal havia completado cinco minutos quando o Forest abriu o placar, graças, em grande parte, a Jair Cunha. O zagueiro brasileiro roubou a bola do desatento Josko Gvardiol e avançou com confiança em direção à área antes de bater rasteiro, sem dar chance a Gianluigi Donnarumma: 1 a 0.

O Forest dominava e seguia atacando. Xaver Schlager interrompeu um ataque do City e tocou para Delap, que arrancava. Sem ser incomodado, o atacante avançou até a área e soltou uma bomba. Donnarumma mais uma vez não teve chance: 2 a 0.

O City melhorou perto do fim do primeiro tempo e parecia a caminho de diminuir para 2 a 1 quando Erling Braut Haaland recebeu livre diante de Matz Sels. O norueguês driblou o goleiro, mas viu o destaque da partida, Cunha, afastar seu chute pouco antes da linha do gol. Instantes depois, um voleio de Elliott Anderson ficou com Sels.

No segundo tempo, o City voltou rapidamente ao jogo. Um ataque pela esquerda parecia não dar em nada, até que a sobra caiu perfeitamente para Cherki. O francês acertou um belo chute de bate-pronto com a esquerda, no ângulo: 2 a 1. Logo depois, Doku também chegou perto do empate com um chute na trave.

O City aumentou a pressão, mas Haaland não estava em um bom dia, e uma cobrança de escanteio acertou diretamente a trave. Do outro lado, o Forest também não teve sorte quando o chute desviado de Ryan Yates bateu na parte de cima do travessão, por cima de um Donnarumma aliviado.

Justo quando o City intensificava ainda mais a pressão, o Forest marcou o terceiro em um contra-ataque de manual. Morgan Gibbs-White avançou e serviu Delap, que acompanhava a jogada. O atacante bateu forte, a bola tocou na parte interna da trave e entrou, provocando uma explosão de alegria no City Ground: 3 a 1.