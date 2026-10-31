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Bart VerbruggenGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Manchester City perde em parte graças aos reflexos impressionantes de Bart Verbruggen, do Brighton

Manchester City x Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
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O Manchester City perdeu pontos no Etihad Stadium pela primeira vez nesta temporada da Premier League. A equipe de Enzo Maresca acabou derrotada por 1 a 0 pelo Brighton & Hove Albion. Bart Verbruggen teve papel decisivo com várias grandes defesas. Assim, os Seagulls deram o troco pela eliminação no meio da semana diante do City na Copa da Liga Inglesa, quando o adversário avançou nos pênaltis.

O City sofreu um duro golpe logo no início da partida. O jogo ainda não tinha 11 minutos quando um cruzamento preciso da direita chegou a Maxim De Cuyper. O belga mostrou boa visão de jogo e serviu Yassin Ayari, que só precisou empurrar para o gol: 1 a 0.

O City precisou correr atrás do placar, mas demorou a jogar bem o suficiente para abalar o Brighton, que fazia uma ótima partida. Iliman Ndiaye foi quem chegou mais perto, mas o cabeceio do senegalês saiu ao lado do gol de Verbruggen.

O City voltou animado para o segundo tempo, embora tenha escapado de sofrer o segundo gol quando De Cuyper mandou a bola muito acima do travessão. O City respondeu com Ndiaye, que acertou a trave após uma defesa por reflexo de Verbruggen.

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O Brighton foi sendo empurrado cada vez mais para trás e passou a conceder mais chances. Verbruggen, porém, era um obstáculo. O goleiro da seleção holandesa mostrou isso ao evitar o empate de Matheus Nunes com uma bela defesa por reflexo.

Na reta final, o panorama da partida pouco mudou. Mesmo sem jogar bem, o City criou oportunidades. Ndiaye deveria ter marcado sem dar chances a Verbruggen, mas finalizou na segunda trave pelo lado de fora da rede.

Maresca colocou Phil Foden em campo, entre outros, para tentar mudar o jogo. Verbruggen também defendeu por reflexo a tentativa de Abdukodir Khusanov. Já nos últimos instantes, O'Reilly e Jérémy Doku também pararam no goleiro, destaque da partida. Com os três pontos, o Brighton sobe à terceira posição da Premier League.

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