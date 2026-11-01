Keith Hackett, ex-presidente da entidade dos árbitros profissionais da Inglaterra (PGMOL) e antigo árbitro internacional, afirmou que o Manchester City merecia ter recebido um pênalti durante a derrota por 1 a 0 para o Brighton, no Campeonato Inglês.

A partida, disputada no sábado no Etihad Stadium, teve diversas reclamações dos jogadores do Manchester City por pênaltis durante o primeiro tempo, mas o árbitro Craig Pawson não marcou qualquer infração, enquanto o árbitro de vídeo John Brooks confirmou suas decisões.

O lance mais marcante ocorreu alguns minutos antes do fim do primeiro tempo, quando a bola atingiu o braço de Luka Vuskovic, zagueiro do Brighton, dentro da área, depois que Diego Gómez desviou a bola de cabeça em direção ao seu braço estendido.

A decisão gerou protestos dos jogadores do Manchester City, mas Pawson não marcou pênalti, e o árbitro de vídeo não lhe pediu para revisar o lance.

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Pênalti claro

Hackett comentou o episódio em declarações ao site Football Insider, insinuando não acreditar na decisão, e disse: "Que coisa, o jogador teve tempo suficiente para recolher o braço estendido, que aumentava claramente o seu corpo".

E acrescentou o ex-árbitro inglês: "É um toque de mão intencional, e deveria ter sido marcado um pênalti".

O Brighton havia aberto o placar aos 11 minutos, por meio de Yasin Ayari, depois que a bola chegou a Maxim De Cuyper, que a colocou nas redes.

O Manchester City tentou reagir no placar e finalizou 21 vezes ao gol, mas o goleiro do Brighton, Bart Verbruggen, brilhou e defendeu sete tentativas, além de ter evitado 1,74 gols esperados.

O episódio ocorre uma semana após a derrota do Manchester City para o Aston Villa, somando o time sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês.

O relatório apontou que o Manchester City, por sua vez, se beneficiou de um erro de arbitragem em setembro passado, quando a tecnologia do vídeo permitiu validar o gol decisivo de Erling Haaland durante a vitória sobre o Manchester United em Old Trafford.

Ele avaliou que o erro sofrido pelo time diante do Brighton pode ser visto como uma situação oposta ao que aconteceu no confronto contra o United, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que isso não justifica a incapacidade do Manchester City de marcar, depois de ter sofrido um gol cedo e desperdiçado diversas oportunidades.

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