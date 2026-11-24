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O Manchester City perdeu pontos em casa diante do Napoli. O time de Enzo Maresca saiu atrás e chegou a virar, mas acabou tendo de se contentar com um empate por 2 a 2. Noa Lang marcou para os italianos, enquanto Rayan Cherki evitou a derrota do City no fim.

Noa Lang foi titular pelo Napoli. Ele começou atrás do centroavante Rasmus Højlund. Seu compatriota e companheiro de equipe Sam Beukema integrou o trio de defesa com Amir Rrahmani e Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, alvo do PSV, começou no meio-campo.

Manchester City e Napoli não empolgaram o público no primeiro tempo. As duas equipes começaram com cautela o duelo pela Champions League, no qual o clube inglês tentou tomar a iniciativa. As chances claras, porém, foram escassas.

O City teve bastante posse de bola, mas quase não conseguiu superar a defesa do Napoli. O time italiano tentou criar perigo com jogadores como Scott McTominay e De Bruyne. Lang também apareceu. O jogador da seleção holandesa arriscou um chute de longe, mas mandou para fora.

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Para De Bruyne, a partida marcou um reencontro especial com a torcida dos Citizens no Etihad Stadium. O belga, porém, não conseguiu causar problemas ao seu ex-clube antes do intervalo.

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Na reta final do primeiro tempo, o Napoli teve uma ótima chance de abrir o placar. Beukema apareceu diante do gol em um escanteio cobrado por Matteo Politano e cabeceou de perto. Gianluigi Donnarumma, porém, defendeu com um grande reflexo.

Após o intervalo, o Napoli abriu o placar. Aos 55 minutos, Højlund aproveitou uma perda de bola do Manchester City. Depois de um ótimo passe em profundidade de Billy Gilmour, o atacante dinamarquês cortou Marc Guéhi e bateu forte e rasteiro para superar Donnarumma.

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O Manchester City não demorou a empatar. Jérémy Doku, que entrou durante a partida, deu a assistência para o gol de Ayyoub Bouaddi aos 67 minutos. Após uma cobrança curta de escanteio, o jovem meio-campista finalizou de primeira para o fundo da rede.

O Napoli voltou à frente aos 76 minutos, com Lang. Matteo Politano lançou Leonardo Spinazzola em profundidade com um belo passe. O cruzamento encontrou o holandês livre na segunda trave, e ele mandou a bola para a rede com um voleio rasteiro.

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Lang parecia destinado a ser o grande nome do Napoli, mas o City voltou a empatar na reta final. Aos 86 minutos, a bola sobrou para Cherki perto do gol. O francês bateu forte e rasteiro, sem dar chance ao goleiro Vanja Milinković-Savic: 2 a 2.