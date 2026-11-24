Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Manchester City deixou pontos pelo caminho em casa contra o Napoli. A equipe de Enzo Maresca saiu atrás e chegou a virar o placar, mas teve de se contentar com um empate em 2 a 2. Noa Lang marcou para os italianos, enquanto Rayan Cherki evitou a derrota do City no fim.

Noa Lang começou como titular do Napoli, atuando atrás do atacante Rasmus Højlund. Seu compatriota e companheiro de equipe Sam Beukema integrou o trio de defesa com Amir Rrahmani e Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, alvo do PSV, começou no meio-campo.

Manchester City e Napoli não empolgaram o público no primeiro tempo. As duas equipes começaram com cautela o duelo pela Champions League, no qual o clube inglês tentou tomar a iniciativa. As chances claras, porém, foram escassas.

O City teve a posse de bola com frequência, mas quase não conseguiu superar a defesa do Napoli. O time italiano tentou criar perigo por meio de jogadores como Scott McTominay e De Bruyne. Lang também apareceu. O jogador da seleção holandesa arriscou um chute de longe, mas mandou para fora.

Publicidade Publicidade

Para De Bruyne, a partida marcou um reencontro especial com os torcedores dos Citizens no Etihad Stadium. O belga, porém, não conseguiu levar perigo ao seu ex-clube antes do intervalo.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Napoli teve uma excelente oportunidade para abrir o placar. Beukema apareceu diante do gol em um escanteio cobrado por Matteo Politano e cabeceou de perto. Gianluigi Donnarumma, porém, defendeu com um belo reflexo.

Depois do intervalo, o Napoli abriu o placar. Aos 55 minutos, Højlund aproveitou uma perda de bola do Manchester City. Após um excelente passe em profundidade de Billy Gilmour, o atacante dinamarquês cortou Marc Guéhi e bateu forte e rasteiro para superar Donnarumma.

Publicidade

O Manchester City não demorou a empatar. Jérémy Doku, que havia entrado durante a partida, deu o passe para o gol de Ayyoub Bouaddi aos 67 minutos. Após uma cobrança curta de escanteio, o jovem meio-campista bateu de primeira para mandar a bola para a rede.

O Napoli voltou a ficar à frente aos 76 minutos, graças a Lang. Matteo Politano lançou Leonardo Spinazzola em profundidade com um belo passe. O cruzamento encontrou o holandês livre na segunda trave, e ele finalizou de voleio rasteiro para marcar.

Publicidade

Lang parecia destinado a ser o grande destaque do Napoli, mas o City voltou a empatar nos minutos finais. Aos 86 minutos, Cherki recebeu a bola perto do gol. O francês bateu forte e rasteiro, sem chances para o goleiro Vanja Milinković-Savic: 2 a 2.