Donyell Malen foi o grande protagonista da Roma na noite de sábado. O jogador da seleção holandesa marcou quatro vezes fora de casa contra o Parma e ajudou a equipe do técnico Gian Piero Gasperini a vencer por 5 a 1. Com isso, Malen chegou a 12 gols em 11 partidas do campeonato nesta temporada. Rodrigo Mora marcou o outro gol da Roma.
Malen começou como centroavante no Stadio Ennio Tardini, com Paulo Dybala e Mora atuando atrás dele. Os visitantes tiveram dificuldades no início, e o Parma logo levou perigo com El Bilal Touré e Mariano Troilo.
A Roma também levou um susto quando Mile Svilar se sentou no gramado com dores após poucos minutos. O goleiro parecia sentir a coxa, mas conseguiu continuar na partida.
Depois de pouco mais de dez minutos, Malen teve sua primeira grande chance. Após uma intervenção malsucedida de Troilo, o holandês avançou em direção ao gol adversário, mas foi alcançado por dois defensores do Parma.
O time da casa também teve boas chances de abrir o placar. Svilar evitou um gol de Giovanni Fabbian com uma excelente defesa por reflexo, enquanto Mario Hermoso, do outro lado do campo, chutou por muito pouco acima do travessão.
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Aos 39 minutos, Malen finalmente marcou e abriu o placar em grande estilo. O jogador da seleção holandesa dominou muito bem um cruzamento de Lulli, enganou vários defensores e finalizou com o pé direito, na diagonal: 1 a 0.
Logo após o intervalo, Malen deu um belo passe de calcanhar para Dybala, que teve a chance de ampliar a vantagem, mas parou no goleiro Giovanni Daffara. Pouco depois, Nesta Elphège aproveitou um erro de Leonardo Balerdi, percorreu cerca de 50 metros e não deu chances a Svilar: 1 a 1.
Gasperini mexeu na equipe e colocou, entre outros, Wesley e Matías Soulé em campo. As mudanças surtiram efeito: aos 68 minutos, Malen recolocou a Roma à frente depois que Troilo tentou cortar um cruzamento de Wesley e errou completamente a bola.
Três minutos depois, Mora ampliou a vantagem dos visitantes. O atacante português aproveitou uma saída de bola malsucedida do Parma e marcou pela quarta partida consecutiva na Serie A.
Aos 77 minutos, Malen voltou a marcar na sequência de gols da Roma. O holandês recebeu mais uma vez de Wesley e completou seu hat-trick. Após uma revisão do VAR, o gol foi confirmado, e a Roma passou a ter uma confortável vantagem de 4 a 1.
Mas Malen ainda não tinha saciado sua fome de gols. Aos 90 minutos, o holandês foi lançado novamente por Wesley, driblou Daffara e empurrou a bola com calma para o gol vazio. Assim, coroou sua atuação sensacional com o quarto gol da noite e fechou o placar em 5 a 1.