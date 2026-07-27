Maldini demite-se em Itália ao fim de apenas dezasseis (!) dias

Paolo Maldini já deixou o cargo de diretor técnico da federação italiana de futebol (FIGC). Leonardo, que estava ligado à federação como conselheiro, também sai. Assim, o novo rumo técnico dentro da FIGC chega ao fim ao fim de apenas dezasseis dias.

Maldini foi nomeado no início deste mês pelo presidente Giovanni Malagò para liderar a procura de um novo selecionador, depois da saída de Gennaro Gattuso. Juntamente com Leonardo, falou, entre outros, com Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, após o que Andrea Pirlo surgiu como o principal candidato.

No entanto, essa nomeação caiu por terra no último momento. Pirlo revelou ser embaixador da empresa russa de apostas Fonbet, o que não só levantou questões éticas, como também criou problemas jurídicos. Em Itália, a publicidade a jogos de azar é proibida, motivo pelo qual a FIGC decidiu não avançar com a chegada do antigo internacional.

Segundo a imprensa italiana, essa decisão provocou uma grave quebra de confiança entre Maldini, Leonardo e a federação. Além disso, Malagò não deu apoio público ao seu diretor técnico. Quando o ministro do Desporto, Andrea Abodi, criticou o desenrolar dos acontecimentos dentro da FIGC, Malagò respondeu que era preciso perguntar "quem ficou mal na fotografia", parecendo assim colocar implicitamente a responsabilidade em Maldini.

Depois do fracasso da nomeação de Pirlo, Maldini e Leonardo terão então proposto Thiago Motta como novo selecionador. No entanto, Malagò manteve a sua preferência por Roberto Mancini, enquanto Antonio Conte continua igualmente a ser visto como opção. As visões divergentes criaram uma situação insustentável.

A imprensa italiana noticia que, perante isso, Maldini decidiu apresentar a sua demissão, após o que Leonardo fez o mesmo. Assim, a FIGC perde de uma só vez os dois dirigentes que tinham sido apresentados há pouco mais de duas semanas como os arquitetos de uma nova era para a seleção nacional.

A procura por um novo selecionador recomeça, assim, do zero. Segundo a imprensa nacional, Roberto Mancini continua a ser o principal candidato para assumir o comando da Squadra Azzurra . Entretanto, Giorgio Chiellini é apontado como possível novo diretor técnico, enquanto o nome de Thiago Motta perdeu força com a saída de Maldini e Leonardo.

A FIGC tem agora de decidir se nomeia primeiro um novo diretor técnico ou se avança diretamente para a escolha de um novo selecionador.